Boruto: titoli, anticipazioni e data di uscita degli episodi di novembre

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations sta finalmente entrando nel vivo e secondo le anticipazioni degli episodi che usciranno nel corso del mese di novembre il Team 7 sarà chiamato a grandi imprese.

L'utente Twitter @OrganicDinosaur ha svelato in anticipo i titoli, la sinossi e la data di uscita degli episodi del mese di novembre dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. In seguito al duro allenamento con Kakashi e Sasuke, Boruto e Sarada sono finalmente pronti a tornare in missione e a mostrare i risultati dei propri sforzi.

Le informazioni riportate dall'utente sono estratte da una guida TV. Intitolato "The Secret of the Cellar", l'episodio 173 della serie vedrà Konohamaru e Mugino eseguire una ricognizione nell'azienda di Victor. Entrando in un'area riservata unicamente al personale specializzato nelle profondità della struttura, i due ottengono informazioni vitali. La puntata andrà in onda l'undici novembre.

Nel corso dell'episodio 174, intitolato "The Revival of Shinjyu", un evento insolito si verifica presso la struttura. Accortisi dell'incidente, Boruto e Sarada si precipitano sulla scena trovandosi di fronte a una pianta ripugnante. L'Albero Divino è stato riprodotto nella struttura? L'episodio arriverà il 15 novembre.

Dei successivi due episodi l'utente ha riportato unicamente i titoli e la data di uscita. L'episodio 175 si intitolerà "Going Beyond the Limit" e andrà in onda il 22 novembre. Una settimana dopo, il 29 novembre, arriverà anche l'episodio 176, intitolato "Lockdown the A-N Gates". Per chi non lo sapesse, gli A-N Gates sono i cancelli all'ingresso di Konoha. In attesa di ulteriori informazioni su queste due puntate, Boruto sta per esibire il suo nuovo Rasengan. In una clip creata magistralmente da un fan, uno dei protagonisti di Boruto è morto.