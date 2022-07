Boruto: titoli e anticipazioni degli episodi del mese di agosto 2022

Come ormai noto, nel mese di agosto comincerà una nuova saga anime original in Boruto: Naruto Next Generations, con l’episodio 261, darà il via all’avventura nell’Accademia Ninja di Kawaki e Himawari. Ma cosa accadrà nel corso dell’arco narrativo? In rete, sono comparse le prime informazioni sulle successive tre puntate.

Sull’episodio che verrà trasmesso, in simulcast su Crunchyroll, il 7 agosto, sappiamo già tutto, o quasi. La sinossi di Boruto 261 ci ha permesso di scoprire i dettagli sull’introduzione a questa nuova saga. Sotto diretta richiesta del Settimo Hokage, Kawaki accetta una missione alquanto particolare. Il ragazzo, deve iscriversi all’Accademia Ninja, dove diviene compagno di banco di Himawari, che ha scelto di diventare una kunoichi, per proteggere sotto copertura la principessa del Paese del Bamboo. Dunque, in questo arco di Boruto vedremo diversi nuovi protagonisti.

L’episodio 262 di Boruto verrà trasmesso il 14 agosto con il titolo di “Princess Tea Party”. Apparentemente, la giovane compagna di Kawaki e Himawari organizzerà un party. Ma davvero, il sempre nervoso e arrogante Kawaki, accetterà di partecipare a questa festicciola?

Successivamente, il 21 agosto arriverà l’episodio 263, intitolato “Flower Opening!! The Talent of the Teacher”. L’insegnate dell’Accademia Ninja, un ruolo che un tempo occupavano il maestro Iruka in Naruto e il maestro Shino in Boruto, mostrerà ai ragazzi il suo talento, che pare sia legato a una qualche abilità floreale.

L’ultimo episodio del mese di agosto, Boruto 264, prende il titolo di “Seven Wonders Expedition Formed!!”. Kawaki e Himawari, dovrebbero partire per una spedizione che li porterà ad ammirare le sette meraviglie del mondo shinobi.