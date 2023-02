Boruto, titoli e anticipazioni per gli episodi in onda a marzo: la follia di Kawaki

Nella serie anime di Boruto ha preso il via la Saga dell'Assalto di Code, un arco narrativo che come già sanno i lettori del manga porterà a un terribile accadimento. Kawaki sta per perdere il senno e a farne le spese sarà il Settimo Hokage.

Domenica 26 febbraio su Crunchyroll verrà trasmesso l'episodio 289 di Boruto, che vedrà Kawaki affrontare una dura verità. Senza più il karma in suo possesso, non sarà in grado di proteggere Naruto dall'attacco degli Otsutsuki. A ogni modo, Amado sembra stia tramando nell'oscurità e che la situazione muterà rapidamente.

Il noto leaker @Abdul_S17 ha pubblicato in rete i titoli delle puntate di Boruto in uscita nel mese di marzo 2023.

Episodio 291: Control 12/03;

Episodio 292: Craving 19/03;

Episodio 293: Farewell 26/03.

In queste tre puntate dell'anime Kawaki deciderà di agire per conto proprio, non rispettando il volere dei ninja di Konoha. Il ragazzo prenderà dunque le distanze dalla famiglia che lo aveva accolto per mettersi alla ricerca di colui che ha ereditato la volontà di Isshiki Otsutsuki. La battaglia che ne verrà, tuttavia, provocherà una catastrofe.

Kawaki ha già giurato a Boruto che eliminerà tutti gli Otsutsuki e nei successivi episodi avrà modo di mantenere fede alla propria parola. Ma cosa accadrà quando si troverà faccia a faccia con Momoshiki, nascosto nel karma di Boruto?