Boruto: i titoli degli episodi del mese di giugno 2022 anticipano il finale della saga?

Di recente, uno degli animatori dell'anime ha svelato che l'attuale arco originale di Boruto è entrato nella sua fase finale. Tuttavia, pare proprio che la saga nel Paese dell'Acqua farà compagnia agli spettatori per quasi tutto il mese di giugno 2022.

Stando ai rumor dell'insider @Abdul_S17, la Saga della Grande Battaglia nel Paese dell'Acqua è destinata a diventare l'arco anime original più lungo dell'opera. In precedenza, questo record era detenuto, con ben 21 episodi "filler", dalla saga dedicata a Mitsuki.

L'attuale programmazione di giugno di TV Tokyo prevede la messa in onda di quattro episodi di Boruto: Naruto Next Generations. L'appuntamento, come sempre, è fissato ogni domenica in simulcast su Crunchyroll.

Si comincia il 5 giugno con la trasmissione dell'episodio 252, intitolato "A Strong Convinction". Qui, scopriremo se prevarrà la convinzione pacifica di Boruto, o quella guerriera di Ikada, che si è risvegliata in seguito al dramma del Clan Funato in Boruto 250. Si prosegue il 12 giugno con la puntata 253, intitolata "Incompatible Feelings". Boruto e Ikada, fino a poco tempo fa grandi amici, ora hanno sentimenti incompatibili.

L'arco anime original dovrebbe concludersi il 19 giugno con l'episodio 254. Intitolato "Vortex of Revenge", metterà in scena la vendetta finale. Questa, sarà la puntata numero 22 della saga filler. L'ultimo episodio di giugno, programmato per il giorno 26, prende il nome di "Troublesome Homework". I ninja della Foglia faranno forse ritorno a Konoha, dove però trovano altri problemi.