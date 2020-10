Boruto: i titoli dei prossimi episodi dell'anime anticipano l'arrivo di un nuovo Rasengan

Nel nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations i giovani ninja del Team 7 si stanno sottoponendo a un intenso addestramento per poter rimediare alla sonora sconfitta ricevuta dall'Organizzazione Kara. Nelle anticipazioni dei prossimi episodi, Boruto sembra aver dato vita a un nuovo Rasengan.

La serie animata di Boruto: NarutoNext Generations è attualmente impegnata con gli allenamenti di Boruto e Sarada, in cerca di nuove abilità con cui poter sconfiggere Deepa dell'Organizzazione Kara. Mentre la giovane Uchiha si è rivolta a suo padre, Boruto ha chiesto aiuto al Sesto Hogake, Kakashi Hatake.

Nei titoli e nelle anticipazioni dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations pubblicati su Twitter dall'utente @Abdul_S17, l'allenamento del protagonista sembra dare i frutti sperati. Gli appassionati devono dunque attendersi l'arrivo di un nuovo micidiale Rasengan.

Boruto ha appreso il Rasengan grazie all'allenamento con Konohamaru e Sasuke, i quali gli hanno insegnato i segreti della più potente tecnica di Naruto. Ma grazie all'aiuto di Kakashi, che aveva già aiutato Naruto a sviluppare il Rasen Shuriken, ora il figlio dell'Hogake sembra aver combinato la potenzialità del Rasengan con quella del Chidori. Una spiegazione di Sasuke, aveva già anticipato che Boruto avrebbe appreso il fulmine viola.

L'aggiornamento sui progressi di Boruto arriva dall'utente Twitter Abdul_S17, il quale ha svelato in anteprima i titoli dei prossimi episodi della serie animata. La puntata 170 dell'anime, intitolata "A New Rasengan, arriverà il prossimo 18 ottobre su Crunchyroll. Ma la piena potenza della nuova tecnica di Boruto, la vedremo solamente durante l'episodio 171, intitolato "Achievements of Training". I successivi due episodi, "Sign of Fear" e "Secrets of the Basement", arriveranno rispettivamente l'1 e l'8 novembre. In attesa di conoscere questa nuova formidabile tecnica, la redenzione di Orochimaru in Boruto ha lasciato tutti a bocca aperta.