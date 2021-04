Boruto e i titoli dei prossimi episodi: in arrivo un assalto?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta scollegando sempre di più dagli episodi filler che l'hanno contraddistinto nel corso dei primi anni di messa in onda. Studio Pierrot ha infatti iniziato ad avvicinarsi al manga scritto da Ukyo Kodachi - ora sostituito da Masashi Kishimoto - e disegnato da Mikio Ikemoto.

Dapprima c'è stata la saga di Ao e Kara, ora siamo nel pieno della saga di Kawaki, che è in approfondimento negli attuali episodi di Boruto: Naruto Next Generations. Ma l'anime, che continuerà ancora per diverso tempo, ha già rivelato i titoli dei prossimi episodi.

Sono ben due i titoli degli episodi di Boruto: Naruto Next Generations rivelati dalla insider Organic Dinosaur. Sul suo account Twitter sono comparsi i nomi degli episodi di inizio maggio, che arriveranno quindi tra circa un mese.

Boruto episodio 197 in uscita il 2 maggio 2021 si intitolerà "Delta";

Boruto episodio 198 in uscita il 9 maggio 2021 si intitolerà "Mostri".

In particolare, l'episodio 198 ha un titolo identico al capitolo 31 del manga, che segnava l'inizio dell'assalto al Villaggio della Foglia di un certo individuo. L'episodio 197 invece si concentrerà nello specifico su un personaggio di Kara, ovvero Delta.

Boruto festeggia 4 anni di trasmissione con una storia nuovamente canonica, alternando le storie del manga con i filler.