Boruto: le anticipazioni degli episodi 209 e 210 suggeriscono tempi di pace

Dopo una serie di episodi che hanno visto i ninja di Konoha scontrarsi contro gli Interni dell'Organizzazione Kara, le puntate 209 e 210 di Boruto: Naruto Next Generations deporranno l'ascia da guerra. Ecco quel che accadrà!

L'anime di Boruto ha appena dato il via alla seconda parte della saga incentrata su Kawaki. La guerra con l'Organizzazione Kara è giunta al suo culmine: Naruto e Sasuke hanno affrontato Jigen, uscendone sconfitti, mentre il nuovo Team 7 si è scontrato con Boro. Al termine di questi due epici combattimenti, per il Villaggio della Foglia è tempo di fermarsi e riorganizzarsi.

In seguito al combattimento con l'energumeno dell'Organizzazione Kara, Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki hanno fatto ritorno a Konoha. La missione è riuscita, il Settimo Hokage è tornato a casa sano e salvo, ma la situazione è ancora gravissima. La minaccia di Jigen e dei suoi Interni, infatti, non è stata ancora fermata. Prima della battaglia decisiva, però, occorrerà attendere ancora qualche episodio.

Come anticipato dai titoli e dalle sinossi degli episodi 209 e 210, infatti, per il momento lo scontro è stato messo in pausa. Ecco la preview di "The Pariah", puntata che andrà in onda il 25 luglio in simulcast su Crunchyroll. "Kawaki è preoccupato che i suoi amici vengano messi in pericolo dalla sua stessa esistenza. Improvvisamente, però, incontra Himawari, che si comporta in maniera ambigua". Cosa sta succedendo alla piccola Uzumaki/Hyuga?

L'episodio 210, invece, intitolato Kara's Trail, verrà trasmesso il 1° agosto. "Konohamaru e Sai si infiltrano nel culto religioso di Boro per scoprire di più su Kara". I due esperti ninja della Foglia riusciranno a scovare informazioni vitali oppure verranno scoperti dagli Interni del gruppo criminale?

Nel frattempo, riviviamo Boruto 207 e analizziamo l'anteprima di Boruto 208.