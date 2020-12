Boruto: torna Kawaki nella nuova opening dell'anime

Gli appassionati del manga Boruto sono ben consapevoli, fin dai primi capitoli della serie, che un giorno il figlio di Naruto sarà destinato a scontrarsi col misterioso Kawaki. Andiamo a vedere la nuova opening dell'anime che, nelle prime scene, mostra proprio il futuro avversario.

L'serie animata tratta dalla storia scritta da Ukyo Kodachi ha portato a termine un arco narrativo e si prepara ora ad introdurre una nuova saga mostrando ai fan la settima opening. La nuova sigla d'apertura, che riporto al termine di questa news, mostra il ritorno di un personaggio molto atteso: Kawaki.

Il giovane viene mostrato nella sequenza iniziale, vestito di una giacca senza maniche, mentre solleva un braccio. Nel momento in cui l'inquadratura inizia ad allontanarsi notiamo che, grazie a questo movimento, sembra che il ninja stia sollevando il terreno. Un successivo cambio di scena poi ci fa apprendere che le rocce in questione sono parte della montagna degli Hokage che si affaccia sul Villaggio della Foglia.

Per chi legge l'opera originale questo è un momento molto atteso perché finalmente si è potuto osservare, anche se per poco, il ragazzo in azione, soprattutto in prospettiva di una futura maggiore presenza dello stesso all'interno dell'anime. Nella serie a fumetti infatti Kawaki viene integrato nel Team 7 risultando utile ai protagonisti grazie ai propri legami con l'organizzazione Kara ed il simbolo del Karma.

Cosa ne pensate della nuova sigla d'apertura? Lasciateci un commento.

