Boruto torna protagonista nell'episodio 274: rieccolo insieme al maestro Sasuke

La Saga dell'Accademia Ninja di Kawaki e Himawari è infine giunta a conclusione con l'episodio 273 di Boruto. È dunque tempo di una nuova avventura originale per gli shinobi della nuova generazione del Villaggio della Foglia. Scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata della serie anime.

Le anticipazioni di Boruto 274 ci riportano dal primogenito del Settimo Hokage e dal suo maestro, Sasuke. L'Uchiha parla a Boruto di un falco capace di volare per lunghissime distanze, provocando dei dubbi nel ragazzo. Un falco come questo non dovrebbe infatti esistere, ma quello di cui parla Sasuke è un falco leggendario che si dice possa percorrere anche fino a mille leghe in una sola notte. Questo animale incredibile è l'obiettivo della loro prossima missione.

In Boruto 274, intitolato "Il falco che non può volare, il giovane Uzumaki e l'ombra dell'Hokage si metteranno alla ricerca di un particolare falco di colore bianco che esiste solo nei miti raccontati nei libri. Si recheranno dunque da un addestratore di falchi per la comunicazione, dove scopriranno che c'è qualcuno che si sta arricchendo trafficando specie rare. Decidendo di indagare sul caso, Boruto incontra un ragazzo amante degli animali, Tsuzura Shitakiri. Un misterioso volatile richiama però l'attenzione di Boruto: che sia proprio quello che ha appena visto il falco di cui parla il suo maestro?

L'episodio 274 di Boruto verrà trasmesso il 6 novembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll e darà il via a una nuova tornata di episodi originali. Eccovi delle anticipazioni sulle prossime puntate dell'anime di Boruto.