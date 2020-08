Boruto torna a sedurre con la famosa tecnica nell'ultimo episodio dell'anime

Boruto: Naruto Next Generations è entrato nella saga di Kara, che però subirà diverse modifiche rispetto a quello presentato nel manga. Innanzitutto, questa nuova fase dell'anime che si rifà anche ai lavori di Ukyo Kodachi sarà introdotta da un arco narrativo chiamato "arco dell'azione di Kara", dove il gruppo è stato presentato.

Però i protagonisti del team 7 sono alle prese con un'altra missione importante e che addirittura riporta in Boruto: Naruto Next Generations il mitico Hokage Hashirama Senju, anche se soltanto sotto forma di cellule. Per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo, Boruto ha deciso di riutilizzare una tecnica che non si vedeva da un po' nell'anime.

La scelta è ricaduta sulla Tecnica Seducente, creata anni prima dal padre Naruto, e quindi vedremo in Boruto: Naruto Next Generations se il protagonista ha conservato il suo fascino femminile. Il bersaglio della tecnica è il dottor Kirisaki, un individuo misterioso che passa il tempo al bar bevendo in compagnia di alcune donne. Proprio per questo a Boruto viene in mente di sfruttare la tecnica seducente che va a buon fine anche se il piano al completo non riesce a ottenere i risultati sperati a causa di un imprevisto che ha coinvolto la valigetta con le cellule di Hashirama.