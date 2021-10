Boruto: sta per tornare il torneo dei chunin nell'anime? Le novità dei prossimi episodi

I tornei nei battle shonen sono ormai un must in ogni storia che si rispetti. Li abbiamo visti nascere in Dragon Ball e poi sfruttati in Yu degli Spettri, ONE PIECE e anche Naruto, che li ha poi passati al suo successore Boruto: Naruto Next Generations.

La storia di Boruto era partita proprio con un torneo per la selezione dei nuovi chunin dei 5 villaggi ninja ma, sotto gli occhi attenti del padre, il protagonista fu scoperto a barare, comportando l'esclusione dal torneo. La successiva invasione degli Otsutsuki distrusse ancora una volta i piani dell'organizzazione, e ora potremmo rivederla all'opera.

Dopo una serie di episodi incentrati sull'adattare i contenuti del manga di Boruto: Naruto Next Generations, l'anime potrebbe prendere una nuova deriva originale. Secondo i primi leak ottenuti dall'utente Abdul Zoldyck, l'episodio 221 di Boruto ci porterà a un nuovo arco del torneo chunin.

La preview in questione contenuta nel numero 46 di Weekly Shonen Jump rivela il titolo dell'episodio: "Di nuovo gli esami chunin". Gli ultimi avvenimenti hanno segnato i giovani, e Naruto propone ai genin di mettersi alla prova nell'esame alle porte. Stavolta chi è che diventerà un chunin? Stavolta è probabile che non ci siano interruzioni, permettendo così di vedere un vero vincitore alla fine delle selezioni.

Sempre a proposito di questa manifestazione, chi avrebbe vinto il primo torneo dei chunin di Naruto senza l'invasione del Villaggio della Sabbia?