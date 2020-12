Boruto: un trailer ha svelato il terrificante potere di Kawaki

Sin dalla prima puntata dell'anime, i fan di Boruto: Naruto Next Generations aspettavano con ansia il giorno in cui Kawaki si sarebbe ufficialmente gettato in battaglia. E dopo circa 180 episodi, con l'avvio del nuovo arco narrativo questo momento è finalmente giunto.

Durante il Jump Festa 2021, manifestazione dedicata ad anime e manga che si svolge annualmente in Giappone, è stato rilasciato un nuovo trailer per il "Vessel Arc" della serie animata di Boruto che introduce Kawaki e i suoi temibili poteri. Legato all'Organizzazione Kara, il suo debutto porterà l'anime a una svolta decisiva non solo per Boruto e il Villaggio della Foglia, ma anche per tutto il mondo ninja.

Per chi ancora non dovesse conoscerlo, Kawaki è una creazione dell'Organizzazione Kara, il risultato di un esperimento biologico il cui obiettivo era creare un corpo che fungesse da recipiente per l'essere celeste noto con il nome di Isshiki Otsutsuki.

I poteri del ragazzo, dunque, sono inizialmente slegati al chakra e ai jutsu ninja e sono il risultato di numerosi esperimenti compiuti per rendere il suo fisico il risultato ideale per il futuro antagonista di Boruto. Kawaki è dotato di un braccio geneticamente modificato che può trasformarsi in una lama oppure in un'arma da fuoco che può sparare numerosi proiettili contro i suoi nemici.

Mentre nelle pagine del manga il suo ruolo a Konoha si è già consolidato, nell'anime questo protagonista è appena entrato in contatto con il Team 7. Come si evolverà la sua storia? Scopriamo il passato di Mugino nella preview dell'episodio 180 di Boruto. Scopriamo la sinossi del prossimo arco narrativo di Boruto.