Boruto: trapela online la cover del volume 19 del manga

La serializzazione di Boruto: Naruto Next Generations sulla rivista V-Jump, la stessa che accompagna mensilmente Dragon Ball Super, procede spedita ormai da un paio di anni e attualmente vanta più di 75 capitoli pubblicati. Gli ultimi di questi, a tal proposito, saranno presto raggruppati nel nuovo tankobon.

In attesa che arrivi il capitolo 77 di Boruto nei prossimi giorni, che prosegua gli sviluppi con Kawaki da una parte ed Eida dall'altra, nel frattempo hanno iniziato a trapelare le prime informazioni dalla rivista V-Jump. All'interno del nuovo numero della rivista, ad ogni modo, pare che non mancherà anche qualche sorpresa speciale come una pagina promozionale dedicata al prossimo volume del manga.

Il prossimo in ordine di uscita è il 19° tankobon di Boruto che dovrebbe contenere altri 4 capitoli. I primi spoiler del magazine hanno rintracciato quella che dovrebbe essere la cover a colori del volume, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia seppur in bassa qualità. Nella nuova copertina, dunque, vediamo Boruto e Kawaki nella stessa stanza insieme ad Eida e Daemon, i protagonisti dell'attuale saga del manga.

Prima di salutarvi vi ricordiamo di continuare a seguirci per non perdervi i primi spoiler sul capitolo 77. E voi, invece, cosa ne pensate di questa cover, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto,