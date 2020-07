Boruto: trapelata la sinossi dell'episodio che aprirà il prossimo arco narrativo

Finalmente la serie animata di Boruto si prepara ad entrare nell'attesissimo arco narrativo dedicato all'organizzazione Kara. Nelle ultime ore si è diffusa in giro per la rete la sinossi del primo episodio, diamogli un'occhiata.

Il titolo della puntata, che andrà in onda il prossimo 19 Luglio, è "Impronte di Kara". La trama segue il nostro protagonista, Boruto, subito dopo la sua vittoria contro il leader dei Banditi Mujina. Il felice epilogo della saga precedente ha però aperto il sipario sulla misteriosa organizzazione Kara:

"Boruto ha sconfitto l'odioso leader dei banditi Mujina, Shojoji! Tuttavia, la misteriosa organizzazione Kara, temuta perfino dai Banditi Mujina, si avvicina a Konoha! Sasuke e Sai si dirigono ad Amegakure dove si cela un nascondiglio segreto. Karano Garashi, una guida, si presenta al loro cospetto".

Secondo le ultime indiscrezioni, Studio Pierrot affiderà alcuni episodi a degli studi d'animazione sussidiari come Jiwoo Animation, Hanjin Animation e Hotline, non particolarmente noti per le loro capacità. E' quindi probabile un calo generale nella qualità complessiva delle prossime puntate.

