Boruto: i traumi del passato di Kawaki vengono approfonditi nel nuovo episodio

Fin da quando Kawaki è stato presentato nei precedenti episodi di Boruto abbiamo avuto la possibilità di comprenderlo poco a poco grazie ai numerosi flashback che lo hanno visto come protagonista, l'ultimo dei quali è stato mostrato nella puntata 192.

Con l'inizio dell'arco narrativo interamente dedicato al ragazzo veniamo a conoscenza di nuovi dettagli che lo riguardano. Già nelle precedenti parti della storie di Boruto apprendemmo come il ragazzo venne a contatto col malvagio Jigen, il quale lo acquistò da suo padre per renderlo un "recipiente", inoltre assistemmo ai primi scontri con Garo in seguito nuovamente affrontato e sconfitto dal giovane nel suo primo scontro all'interno di Boruto.

Grazie al nuovo flashback scopriamo il terribile sfruttamento al quale era sottoposto Kawaki: costretto a tagliare legna per un misero guadagno che sarebbe servito a comprare liquore per il padre. Il bambino, affamato e assetato, inoltre veniva picchiato dal genitore. Proprio queste condizioni attirarono il leader dell'Organizzazione Kara che decise di acquistarlo.

Dopo essere passato sotto la protezione del nuovo padre, Kawaki iniziava a sperare in una vita migliore, tuttavia presto scoprì i secondi fini dell'antagonista comprendendo che le difficolta a cui sarebbe andato in contro erano appena iniziate.

Grazie a questo nuovo racconto del passato abbiamo avuto una nuova occasione per capire i comportamenti del protagonista della nuova saga. Voi cosa ne pensate? Siete riusciti a comprendere meglio le azioni di Kawaki? Fatecelo sapere nei commenti.