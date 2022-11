Boruto: tweet di uno degli autori de Il Gioco del Labirinto

Il franchise di Boruto è composto da così tanti archi che anche i fan più accaniti potrebbero averne perso il conto. Uno nuovo è in arrivo: a seguito degli eventi con Kawaki e Himawari, Boruto: Naruto Next Generations prosegue con una nuova avventura.

Mentre non mancano indizi di Boruto per l'adattamento manga, i filler continuano da circa un anno. L’arco di Kawaki e Himawari è stato criticato pesantemente per avere un trama, a detta di alcune critiche, troppo infantile e banale. Ma la Saga della grande battaglia navale di Kirigakure ha avuto un grande successo, mostrando momenti toccanti e innumerevoli colpi di scena.

Lo sceneggiatore dell'anime di Boruto, Honda Masaya, ha parlato del nuovo arco e a quanto pare nei sei nuovi episodi Boruto sarà fortemente messo alle strette. Masaya ha ammesso di coprire più della metà dei sei episodi e infatti il suo tweet ufficiale del 15 novembre recita come segue: "Boruto inizia un nuovo arco chiamato Il Gioco del Labirinto nell'episodio 276. Sono responsabile delle sceneggiature per quattro dei sei episodi. Ho inserito tutte le idee che ho potuto, sarà un'avventura spericolata".

Masaya deve incanalare tutto il suo entusiasmo per l’arco de Il Gioco del Labirinto, altrimenti la serie animata potrebbe prendere una nuova storta. Intanto sul web c'è già chi paragona la nuova saga al drama Squid Game. Emozionati per le novità in arrivo? Per approfondire vi lasciamo alle anticipazioni di Boruto 276-278.