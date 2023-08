Boruto: Two Blue Voltex, analizziamo insieme i nuovi design dei personaggi!

Boruto: Two Blue Voltex ha fatto il primo debutto ufficiale, conquistando i cuori dei suoi lettori. Il salto temporale è stato così significativo che molti dei suoi personaggi hanno subito dei cambiamenti importanti ai loro design: vediamone alcuni!

Chiaramente, è scontato dire che questi cambiamenti siano giustificati dal fatto che questi giovani eroi (e antagonista) sono passati da essere bambini all'essere ufficialmente degli adolescenti, per questo motivo tutti hanno acquisito una maggior consapevolezza dei loro corpi e della loro identità.

Tutti i design sono disponibili per intero al termine dell'articolo attraverso un tweet e sono quelli di Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki.

Nel design di Boruto si percepiscono entrambe le influenze di Naruto e Sasuke; il giovane ragazzo è maturato e questo lo si percepisce anche nel suo nuovo design. Se prima non veniva apprezzato dal pubblico poiché troppo infantile, ribelle e monello, adesso i fan potranno ricredersi e osservare meglio ciò che il ragazzo avrà in serbo per i lettori.

Sarada ha subito un taglio drastico nel proprio design ed è comprensibile considerando che adesso è diventata una giovane donna, dall'aspetto un po' ribelle che ricorda estremamente suo padre. Sarada è una delle poche che ha visto le vite di Boruto e Kawaki venire riscritte e che dunque conosce la verità.

La maggior parte dei fan concorda sul fatto che la riprogettazione di Mitsuki sia una delle più inquietanti dell'intero Team 7. Il bambino dai colori chiari e dai comportamenti eleganti e malinconico è stato sostituito da un giovane dagli abiti neri e un atteggiamento oscuro, rispecchiando alla perfezione il suo intento, ossia quello di uccidere Boruto.

Kawaki, nonostante in questo momento viva una meravigliosa e comoda realtà come figlio di Naruto, mantiene comunque il proprio atteggiamento e stile da cattivo ragazzo. Il suo stile continua a ricordare il suo ex maestro Isshiki Otsutsuki e simboleggia il fatto che questo personaggio difficilmente potrà redimersi in un futuro della serie.

Diversi design devono ancora essere svelati e i fan sono curiosi di vedere anche come sono diventati gli altri amici di Boruto, tuttavia i personaggi principali sono stati mostrati e sono quelli che più hanno interessato i lettori. Ma quanto tempo è passato fra le due serie di Boruto? Il manga svela ufficialmente quanto è durato questo salto temporale.