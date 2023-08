Boruto: Two Blue Voltex, in che condizioni sono Naruto e Hinata?

Boruto: Two Blue Voltex ha ufficialmente messo da parte il primo protagonista per dare spazio a suo figlio. Il salto temporale di tre anni ha mostrato Boruto e Sasuke dover fuggire dal Villaggio della Foglia dopo che Kawaki ha intrappolato Naruto e Hinata, ma quali sono le loro condizioni?

Nel primo capitolo di Boruto: Two Blue Voltex sono stati svelati i nuovi design dei personaggi principali della serie, ovvero Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki. Che possano piacere o meno, essi rappresentano il duro cambiamento che questi giovani ragazzi hanno dialogato.

Tutti questi colpi di scena davano l'impressione che lo stato di Naruto e Hinata fosse una preoccupazione secondaria, tuttavia il primo capitolo di questa nuova saga ci dà una risposta ufficiale.

Anche se vengono dedicate solo due pagine e un pannello alle condizioni dei genitori di Boruto , sono abbastanza per comprendere come stanno. Entrambi fluttuano in uno stato di stasi simile al coma, dunque non sono svegli in cerca di una via di fuga e non sono coscienti.

Apparentemente, sembra che i dovuti non siano neppure invecchiati nei tre anni trascorsi, tuttavia bisognerebbe ricevere qualche pannello in più per ricevere una risposta più accurata. Le storie fantascientifiche suggeriscono, tuttavia, che questa condizione di stasi non porterebbe all'inevitabile invecchiamento.

Boruto: Two Blue Voltex 2 potrebbe portare ad una battaglia immediata ei lettori non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà e come si evolverà la storia.