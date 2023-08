Boruto: Two Blue Voltex svela il design di Sarada dopo il salto temporale!

Naruto ha ufficialmente riportato il suo Boruto: Naruto Next Generations con un sequel completo a sé stante dopo un enorme salto temporale per tutti i personaggi, e Boruto: Two Blue Vortex ha rivelato come il design di Sarada Uchiha è cambiato con il primo capitolo della serie.

Boruto: Two Blue Vortex è ora il nome ufficiale della seconda serie di Boruto dopo la fine del capitolo precedente che ha visto Boruto Uzumaki dichiarare che avrebbe lasciato il Villaggio della Foglia per allenarsi per essere abbastanza forte da porre fine alla lotta contro Kawaki e Code.

Boruto ha presentato ufficialmente il primo capitolo della sua nuova serie sequel con l'ultimo numero della rivista V-Jump di Shueisha in Giappone e viene mostrato quanto il Villaggio sia cambiato dopo il termine della prima parte dell'opera.

È passato del tempo da quando tutto è andato storto e Boruto è stato accusato di aver ucciso Naruto ei villaggi credono che ora sia il padre di Kawaki . In particolare modo, diamo un'occhiata al design di Sarada e com'è cambiata dall'inizio della serie, disponibile alla visione al termine dell'articolo.

Sarada Uchiha è ancora una delle poche persone che ricorda il passato prima che Eida cambiasse le cose con i suoi poteri e il resto di Konoha è ancora a caccia sia di Boruto che di Code. La giovane presenta un taglio di capelli diverso da quello precedente, sebbene sia ancora corto, e un nuovo outfit ideale per un'adolescente come lei e che ha fatto impazzire i fan.

Boruto: Two Blue Voltex avrebbe potuto esaltare Kakashi , tuttavia il nuovo Hokage al posto del "morto" Naruto è Shikamaru e sembra essere a tutti gli effetti l'ottavo hokage.