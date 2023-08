Boruto: Two Blue Voltex torna con una delle rivalità più antiche di Konoha

Nel manga Boruto, uno dei momenti più scioccanti è emerso poco prima della pausa, in cui Eida usò la sua abilità per riscrivere la realtà, facendo sembrare che Kawaki fosse il figlio di Naruto e Kawaki ha fatto in modo che tutti credessero Boruto l'uccisore di Naruto.

Il salto temporale di tre anni ha rivelato lo stato attuale di Konoha e, purtroppo, gli ex amici di Boruto gli danno la caccia, ma solo Sarada e Sumire conoscono la verità sulla manomissione.

Con il procedere del primo capitolo, però, ci sono altri problemi che emergono, collegati proprio a Sarada, adesso più ribelle e schietta. La giovane ragazza, durante il primo capitolo del nuovo arco narrativo, litiga con Shikamaru adesso diventato Hokage.

Shikamaru vuole dettagli concreti sull'innocenza di Boruto, chiarendo tuttavia che solo i colpevoli fuggono. Il suo nuovo consigliere, Konohamaru, lo sostiene, lasciando Sarada ancora più infuriata. Certo, anche se è arrabbiata e irrispettosa, è comprensibile.

Sarada desidera semplicemente un po' di clemenza, inoltre desidera anche il ritorno di suo padre Sasuke, fuggito per fare da mentore a Boruto. Shikamaru, però, usa questo per ricordarle che deve stare attenta a quello che dice e fare attenzione a chi sostiene. Minaccia persino i suoi progressi e le sue ambizioni come Hokage, non ritenendola diplomatica.

Il suo carattere severo ricorda quando egli voleva Sasuke morto nell'era di Naruto. Tuttavia, ora le paure di Shikamaru, è comprensibile che dal suo punto di vista sia ancora così diffidente e adesso che è diventato Hokage deve difendere il Villaggio della Foglia. Dopotutto, ancora una volta sembra che Sasuke abbia tradito la sua patria.

Nonostante ciò, Sarada desidera essere il tipo di Hokage che è stato Naruto, per questo motivo non può cedere alle offese di Shikamaru e combattere. Il design di Sarada anticipa il carattere del personaggio, ora che è diventata una giovane donna combattente.