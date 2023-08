Boruto: Two Blue Vortex 1 si conclude con un cliffhanger: la sfida è aperta

Sono passati tre anni nel mondo ninja di Naruto, tre anni lunghissimi che hanno trasformato completamente tutti. Il potere di Eida ha attecchito in profondità, cancellando tutti i vecchi ricordi ed eliminando i pochi dubbi rimasti nella mente di alcuni personaggi. E così è iniziata una nuova fase della storia con Boruto: Two Blue Vortex.

In questo nuovo manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, Konoha è cambiata, con tanti sentimenti ostili provati verso Boruto. Kawaki in primis è sempre in allerta, ma nel mondo c'è anche il pericolo Code, che ha un esercito non indifferente a disposizione. Il suo piano è riuscito e così inizia l'invasione di Konoha nelle ultime pagine del capitolo 1 di Boruto: Two Blue Vortex. La strategia prevedere di catturare Sarada Uchiha e altri amici storici dell'Uzumaki ma, prima che possa fare alcunché, il ninja biondo ricercato esce allo scoperto.

Un cliffhanger che già lancia protagonisti e antagonisti in battaglia, senza farsi scrupoli. Boruto salva Sarada velocemente e si prepara a combattere contro Code e i soldati di carne che ha portato con sé e che rischiano di mettere a repentaglio la salvezza dell'intero Villaggio della Foglia. I mostri infatti sono in grado di richiamare altre unità anche dopo la sconfitta grazie ai marchi di teletrasporto impressi su ogni corpo da parte di Code. Riuscirà il protagonista a farsi valere nonostante l'ostilità sia da parte di Code che da parte di Kawaki e del Villaggio della Foglia?

Non resta che attendere per vedere cosa accadrà in Boruto: Two Blue Vortex capitolo 2.