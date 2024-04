Boruto: Two Blue Vortex 10, data d'uscita e teorie: un'eredità pericolosa

Anche se il colpo di scena su Himawari in Boruto: Two Blue Vortex è più che naturale, l'hype per il nuovo capitolo dell'opera ripresa in mano da Kishimoto continua ad aumentare. Come proseguirà la battaglia? La rivelazione del capitolo 9 potrebbe avere presto delle conseguenze inattese. Ne parliamo con spoiler nelle prossime righe.

Nelle pagine precedenti abbiamo scoperto che Himawari, la sorellina minore di Boruto, è la Jinchuriki di Kurama, che era uscito di scena in modo commovente nella fase conclusiva della prima parte del manga.

La figlia di Naruto e Hinata è in grave pericolo perché è diventata il bersaglio di Jura e Hidari, quindi sarà interessante capire come se la caverà avendo davanti dei nemici così potenti.

È probabile che il mangaka metta in pausa gli eventi principali della storia per mostrarci dei retroscena sulle modalità con cui Himawari è diventata una forza portante. Inoltre, è possibile che Boruto intervenga improvvisamente in difesa della sorella per affrontare la minaccia degli Shinju.

Non è da escludere che Himawari possa sorprendere la fanbase manifestando in combattimento delle abilità strabilianti. Una cosa è certa: gli appassionati desiderano ardentemente un ritorno di Kurama e la sceneggiatura sembra andare in questa direzione.

Boruto: Two Blue Vortex 10 uscirà il 20 maggio 2024 e sarà disponibile su MangaPlus, quindi ci attende ancora un mese di speculazioni sfrenate fino all'arrivo di uno dei soliti leaker che pubblicherà in anticipo il contenuto del capitolo.

Cosa ne pensate della possibilità che Himawari abbia un ruolo più centrale all'interno del racconto? Vi è sembrato interessante il dettaglio nascosto in Boruto: Two Blue Vortex 9 riguardo al ritorno in scena di Orochimaru? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione commenti!

