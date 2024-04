Boruto Two Blue Vortex 10, uscita e teorie: i fratelli Uzumaki riveleranno i loro segreti?

Il capitolo 9 di Boruto Two Blue Vortex ha contribuito a confermare alcune supposizioni relative alle abilità e al percorso narrativo di Himawari, mettendo nel contempo in moto alcune riflessioni inattese su entrambi i fratelli Uzumaki, a cui il decimo numero del manga - in uscita il prossimo mese - potrà offrire delle risposte interessanti.

Da qualunque prospettiva le si osservi, le istanze centrali del nono capitolo hanno preso le mosse a partire dalla natura di “jinchuriki” della figlia del Settimo Hokage. La sua entità di Forza Portante della Volpe a Nove Code, ora certificata dal confronto verbale tra la ragazza e Kurama su cui si è chiuso il capitolo, ha catturato l'attenzione di Jura, il quale ha visto nella giovane kunoichi non solo la materializzazione del chakra di Naruto, ma anche il suo successore ideale. E se tale immagine la sovrapponiamo alla sua controparte Hyuga, ecco che la possibilità che Himawari possa attivare in Boruto Two Blue Vortex il potenziale latente degli Otsutsuki non appare così remota o azzardata. Soprattutto se il capitolo di prossima uscita – calendarizzato ufficialmente per il 19 maggio – inizierà, come è lecito aspettarsi, a sondare la relazione che unisce la figlia di Naruto al Cercoterio, su cui potrebbero essere svelate importanti novità.

Ma le rivelazioni presentate da Ikemoto e Kishimoto nel capitolo 9 non si fermano alla sola Himawari. Perché se è vero che il futuro di Konoha passerà in Boruto Two Blue Vortex dalla nuova generazione di ninja, molto lo si deve certamente alla centralità acquisita negli ultimi tempi dalla figlia del settimo Hokage e dalla stessa Sarada, ma anche – e soprattutto – alla maturazione del protagonista, sul quale il numero appena uscito del manga ha focalizzato a lungo l'attenzione.

Sia nella breve scena di dialogo tra l'allievo di Sasuke e Kashin Koji, sia nel confronto che lo ha visto opporsi per l'ennesima volta a Kawaki, i due mangaka hanno qui veicolato degli spunti tanto interessanti quanto enigmatici, su cui è importante ragionare per comprendere dove si potrà dirigere la narrazione, già a partire dal capitolo 10. La prima sequenza di questo particolare dittico appare, almeno ad un primo sguardo, come una classica scena di transizione: eppure gli elementi scenografici a forma serpentesca intravisti sulla parete del muro, uniti alle configurazioni neutre ed oscure del luogo in cui prende piede questa conversazione, ci hanno portato a credere che Boruto Two Blue Vortex 9 abbia presagito il ritorno di Orochimaru, per come richiamano l'iconografia del sannin, oltre ai bunker in cui era solito albergare il villain durante le sue sperimentazioni scientifiche. Quasi come se Boruto si fosse qui servito della complicità di Orochimaru per trovare un riparo in cui rifugiarsi, ora che il jutsu di Eida lo ha ostracizzato dal Villaggio.

E se questa supposizione potrebbe tranquillamente equivalere ad un mero volo di fantasia, il confronto con Kawaki ha invece delineato delle questioni più “certe” e credibili, relative allo stato del karma di Boruto, e alla sua connessione con Momoshiki. Nel momento in cui il figlio del Settimo Hokage si è interfacciato alle soglie di Konoha con l'avversario – in un confronto che ha certificato una superiorità quasi imbarazzante da parte dell'eroe – ecco che il contatto con Kawaki ha attivato il karma dello shinobi, costringendolo ad abbandonare anzitempo il terreno di battaglia. Un elemento, questo, che potrebbe già di per sé alludere ad un evento nefasto per il ragazzo, e su cui il capitolo di prossima uscita incardinerà, con molta probabilità, i suoi intrecci.

