Boruto: Two Blue Vortex 2, data di uscita e previsioni: una battaglia immediata

Sono passati tre anni dalla fine di Boruto parte 1. Il manga di Naruto Next Generations è terminato a febbraio 2023 e ha chiuso il primo ciclo della storia del giovane Boruto Uzumaki, ritrovatosi in un mondo che non lo vuole più, in una situazione completamente capovolta e difficile da gestire. Eppure, Boruto va avanti e non si arrende.

Ci sono grandi attese per la seconda parte, e il capitolo 1 di Boruto: Two Blue Vortex ha ripagato l'attesa. Sarada Uchiha sta cercando di convincere tutti della verità, anche al nuovo hokage del Villaggio della Foglia, purtroppo senza successo. Intanto, dietro le quinte, c'è chi ha deciso di muoversi per stanare il ricercato Boruto, lontano da tempo da Konoha e dai suoi cari. Ed è proprio grazie a questo che fa la sua comparsa il protagonista.

Boruto: Two Blue Vortex capitolo 2 sarà un capitolo d'azione e che approfondirà enormemente le nuove qualità del giovane protagonista. Allenatosi per tre anni con Sasuke, Boruto ha sicuramente imparato nuove tecniche di arti marziali e di arti magiche, incrementando il suo potenziale offensivo, ma anche il karma potrebbe risultare utile. Visto che si trova nell'epicentro, Boruto dovrà però affrontare sia Code che Kawaki, con entrambi che lo hanno messo nel mirino. Al villaggio, però, è difficile che qualcuno intervenga per salvarlo, ad eccezione di Sarada.

Boruto: Two Blue Vortex 2 sarà disponibile il 20 settembre alle ore 17:00 su Manga Plus in inglese e in altre lingue.