Boruto: Two Blue Vortex 2 è su MangaPlus, Rasengan Uzuhiko

Dopo mesi di attesa la serializzazione di Boruto è ripresa con il debutto della serie Two Blue Vortex. A distanza di un mese dal capitolo introduttivo di quest'opera sequel, che porta i protagonisti ad affrontare un time-skip, Masashi Kishimoto e Ikio Ikemoto hanno pubblicato il capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex su MangaPlus.

In Boruto: Two Blue Vortex Code ha attaccato Konoha, costringendo Boruto a fare ritorno nel villaggio natale che lo aveva rinnegato additandolo come un traditore. Il secondo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex comincia con il giovane Uzumaki che intima a Code ancora una volta di ritirare il suo esercito e rivelargli la posizione della Decacoda. Così facendo, l'ex dell'Organizzazione Kara avrebbe salva la vita. Tuttavia, Code è convinto che si tratti di un bluff, poiché solamente due anni prima Boruto era stato inutile in uno scontro che li aveva coinvolti.

Mentre i due conversano, il Team Ino-Shika-Cho di nuova generazione entra in azione abbattendo alcuni mostri Decacoda. Improvvisamente, tuttavia, uno di essi subisce una mutazione. Pare che questi esseri siano in grado di attivare il Rinnegan e che in qualche modo siano senzienti. Quando una Decacoda dotata di Rinnegan attacca Kawaki, infatti, lo riconosce come un Otsutsuki.

Boruto ha continuato a uccidere Decacoda, che però si moltiplicano all'infinito. Il vero figlio del Settimo Hokage continua a cercare di far ragionare Code, spiegandogli come il vero terrore della Decacoda potrebbe portare al futuro peggiore.

Queste parole sembrano profetizzarsi quando per salvare Sarada Uchiha un ninja della Foglia viene morso da una Decacoda. Coloro i quali vengono feriti dalle Decacoda si trasformano in alberi. Il capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex si chiude con Code che non si lascia intimidire da Boruto e con quest'ultimo che si stufa del Talk no Jutsu di suo padre. Boruto è pronto a mettere fine allo scontro con Code con un Rasengan Uzuhiko, una tecnica originale che potrebbe aver appreso al fianco di Sasuke.