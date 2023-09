Boruto: Two Blue Vortex 3, data di uscita e teorie: la vera forza del nuovo Boruto

È iniziata la grande guerra di Konoha, scatenata da Code. L'assalto del nemico che un tempo apparteneva a Kara e che ora vuole distruggere il mondo ha colto tutti in contropiede, pertanto le strade del Villaggio della Foglia sono in pericolo. Tuttavia, alla fine è arrivato il vero protagonista di Boruto: Two Blue Vortex.

Boruto Uzumaki è cresciuto e si è dimostrato subito affidabile. Non solo in quanto a sicurezza e carisma, ma anche in quanto ad abilità, dato che ha messo subito a tacere le marionette del Decacoda che, a quanto pare, potrebbero sfuggire al controllo di Code. Quest'ultimo sembra deciso a distruggere il mondo, ma ovviamente il protagonista non glielo permetterà. Per questo Boruto sta sfoderando il Rasengan Uzuhiko.

Boruto: Two Blue Vortex 3 partirà proprio dall'attacco del protagonista. Questo Rasengan è inedito e potrebbe avere una natura mai vista prima d'ora. Infatti, a giudicare dalle ultime pagine, Boruto si ricopre del chakra vorticante. Non basterà di certo questo attacco però a mettere Code alle strette, che può vantare su un grande numero di marionette. Anche nelle altre strade si rivedranno i ragazzi ora più cresciuti all'opera. Tuttavia, è da tenere d'occhio Kawaki, il quale potrebbe decidere di dirigersi direttamente da Boruto, per ucciderlo definitivamente e scongiurare la rinascita degli Otsutsuki.

Sarà sicuramente un capitolo intenso. Boruto: Two Blue Vortex capitolo 3 verrà pubblicato su Manga Plus giovedì 20 ottobre alle ore 17:00.