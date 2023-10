Boruto: Two Blue Vortex 3, due fratelli si riuniscono nella cover a colori di VJump

Con soli due capitoli pubblicati, Boruto: Two Blue Vortex è riuscito a conquistare il pubblico e a zittire i detrattori della serie manga che fa da sequel a Naruto. Visto l'incredibile successo riscosso con le prime due pubblicazioni, Boruto ha guadagnato la cover di VJump, la rivista di Shueisha su cui mensilmente arrivano i capitoli del manga.

Boruto: Two Blue Vortex si sta già rivelando migliore della prima parte dell'opera, anche se la storia post time-skip è appena agli inizi. Boruto: Two Blue Vortex ha bisogno di risposte, che però solamente il tempo potrà fornire. In vista dell'uscita imminente del terzo capitolo, comunque, Boruto si prende la prima pagina di VJump.

L'uscita del capitolo 3 di Boruto: Two Blue Vortex è prevista per il 20 ottobre 2023 sul portale web gratuito MangaPlus. Per l'occasione, il mensile edito di Shueisha concede la sua copertina a colori ai due giovani protagonisti di Boruto.

La cover del numero di dicembre 2023 di VJump è dedicata agli adolescenti Boruto e Kawaki, tornati fianco a fianco per l'occasione. Questa è la prima volta che possiamo ammirare il character design di Kawaki post time-skip a colori, mentre Boruto è già stato protagonista di varie illustrazioni a colori. L'adolescente Kawaki, divenuto un villain appropriandosi della vita del suo ex fratello, indossa una magliettina di colore blu al di sotto di una giacca bianca e un pantalone scuro.