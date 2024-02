Boruto: Two Blue Vortex, ben 7 personaggi che attualmente sono più forti di Naruto Uzumaki

Boruto: Two Blue Vortex sta continuando a riscuotere un enorme successo anche nel 2024. I recenti capitoli suggeriscono la possibilità di un ritorno di Naruto in Boruto: Two Blue Vortex. Il Settimo Hokage, nel frattempo, è stato superato notevolmente in potenza da diversi personaggi. Attenzione, seguono spoiler!

Innanzitutto, il trio composto da Code, Eida e Daemon è decisamente più pericoloso di Naruto Uzumaki.

Gli ultimi due, stando alle parole di Amado, che li ha creati, sono più forti persino di Jigen, l'ex-leader di Kara. Code è un personaggio straordinariamente potente che, grazie all'anomalo Karma Bianco che possiede, una volta rimossi i limitatori che aveva sul corpo, ha ottenuto una forza smisurata costantemente in crescita.

Anche Boruto e Kawaki, dopo tre anni di allenamento, hanno superato il Settimo Hokage, ormai sprovvisto di Kurama. Kawaki ha padroneggiato completamente le abilità di Isshiki Otsutsuki, insite in lui, mentre Boruto, che si è addestrato con Sasuke e potenzialmente anche con Koji, ha umiliato in combattimento proprio Code.

In Boruto: Two Blue Vortex, inoltre, è presente da diversi capitoli la minaccia dei cloni ninja generati dall'Albero Divino. Il più forte di tutti è sicuramente Hidari, la replica di Sasuke Uchiha che, oltre ad avere accesso alle tecniche del caro amico di Naruto, è anche potenziato dal Chakra del Dieci Code.

Infine, grazie ad alcune informazioni che ci sono arrivate da Amado nei capitoli più recenti del manga, pare esistesse in passato un certo Shibai Otsutsuki che potrebbe essere asceso a divinità, iniziando a vivere su un altro piano d'esistenza. La sua "minaccia invisibile" potrebbe manifestarsi nelle fasi finali di Boruto, rendendolo canonicamente il personaggio più forte della storia di Boruto: Two Blue Vortex.

Intanto, con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 8 Konoha potrebbe subire un attacco, quindi la narrazione potrebbe movimentarsi ulteriormente nel prossimo capitolo.