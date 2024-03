Boruto: Two Blue Vortex, 3 personaggi su cui vorremmo un approfondimento

Dopo anni di critiche al sequel di Naruto, con Boruto:Two Blue Vortex l'opera ha ottenuto la propria autonomia. Purtroppo però, per il tipo di narrazione messa in piedi da questo sequel, molti personaggi stanno venendo ignorati o trascurati e speriamo che in futuro gli venga riservato più spazio.

Per esempio, anche se l'abilità di Eida è fondamentalmente alla base della trama di Boruto: Two Blue Vortex, l'inquietante ninja non ha ancora espresso appieno il proprio potenziale.

Infatti, Eida è stata resa potentissima da Isshiki ma, dopo l'iniziale curiosità intorno al personaggio, il fascino di questo subdolo nemico è andato scemando e Boruto: Two Blue Vortex la sta trattando quasi come una sorta di fan di Kawaki, similmente a quanto fatto in Naruto con il rapporto tra Sakura e Sasuke. Eida ha quindi bisogno di un maggiore sviluppo della propria personalità e di un peso diverso nell'economia della narrazione che si discosti dall'essere un semplice strumento.

Anche Sasuke Uchiha è stato facilmente messo in secondo piano da Boruto: Two Blue Vortex, mostrando in poche vignette il suo stato comatoso causato dagli Alberi Divini. I prossimi capitoli dovrebbero puntare ad approfondire il prezioso addestramento riservato a Boruto, spiegando maggiormente come abbia fatto il protagonista a diventare così forte e mostrando il consolidamento del legame padre-figlio tra i due personaggi.

Infine, il manga dovrebbe riportare in auge l'enigmatico Kashin Koji, svelando qualche importante retroscena sul passato dell'ex infiltrato di Kara e sul perché abbia scelto di schierarsi con Sasuke e Boruto, collaborando con loro.

