Boruto Two Blue Vortex 3: la verità del Rasengan Uzuhiko e il confronto tra due fratelli

Il frenetico inizio di Boruto: Two Blue Vortex la nuova serie ambientata tre anni dopo la precedente, in cui il mondo è stato stravolto dai poteri di Eida ha immediatamente riportato il protagonista in scena, ed è pronto ad affrontare il villain Code. Lo scontro, narrato nel terzo capitolo disponibile su MangaPlus, non va però come previsto.

Intitolato Uzuhiko il nuovo capitolo si apre con Code che osserva dubbioso la nuova tecnica di Boruto, il quale si rivela molto agile e in grado di schivare ogni attacco avversario. Dopo qualche scambio di colpi Boruto rilascia finalmente il suo peculiare Rasengan, senza destare inizialmente particolari preoccupazioni in Code. In realtà, come nota il piccolo Daemon al fianco di Eida si tratta di un vortice di chakra in grado di sfruttare la rotazione del pianeta, e quindi continuerà a infliggere danni finché la Terra girerà su sé stessa.

Mentre Boruto si avvicina minacciosamente a Code, ormai provato dalla battaglia, e chiedendogli la posizione della Decacoda, in scena arriva Kawaki, con un’entrata piuttosto teatrale. Contattando Shikamaru, Kawaki è intenzionato a uccidere Code. Boruto ovviamente non può permettere che ciò accada, e mentre scambia frasi provocatorie col suo vecchio amico, Code riesce a fuggire dopo aver mandato contro Kawaki una delle bestie generate col chakra della Decacoda.

Mentre Boruto e Kawaki continuano a parlare dei vecchi tempi e di come siano cambiati entrambi nell’arco dei tre anni del salto temporale, un cambio di scena fa capire ai lettori che Boruto ha fatto in tempo a mettere un rospo sui vestiti di Code per rintracciare la sua posizione e individuare la posizione del cercoterio. Voi cosa ne pensate dei nuovi eventi di Boruto: Two Blue Vortex? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, ecco 5 domande a cui i prossimi capitoli di Boruto dovranno rispondere, e vi lasciamo alla situazione attuale dello Sharingan di Sarada.