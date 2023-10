Boruto: Two Blue Vortex 4 data di uscita e teorie: fuga o scontro? È Boruto VS Kawaki

Sono passati diversi anni da quando Ukyo Kodachi ha abbandonato il ruolo di sceneggiatore di Boruto: Naruto Next Generations, la serie sequel di Naruto e che era in corso dapprima su Weekly Shonen Jump e che fu poi spostato su V-Jump, già sede di Dragon Ball Super. La serie ha poi visto l'ingresso di Masashi Kishimoto, l'autore originale.

Creatore e sceneggiatore della vecchia serie, Kishimoto ha subito portato la storia verso una direzione ben precisa, e adesso si sta occupando della seconda parte di Boruto. Con questi primi tre capitoli, sembra che Boruto: Two Blue Vortex si muoverà in maniera più spedita, con uno scontro non da poco già nei primissimi capitoli. Infatti, sotto i riflettori negli ultimi due mesi c'è stata la battaglia tra Boruto e Code, risoltasi subito in favore del protagonista, anche se il cattivo è riuscito a scappare e tornare alla base. Ma ora sembra esserci un altro problema per il ninja biondo fuggitivo.

In Boruto: Two Blue Vortex 4 sarà il momento di Kawaki VS Boruto? I due sono entrambi cresciuti molto, dato che sono passati tre anni dalla fuga con Sasuke da Konoha. Il protagonista ha già sfoderato diverse tecniche e non si sa chi sia il più forte tra Boruto e Kawaki al momento. Uno scontro sembra alle porte, tuttavia il fuggitivo non sembra avere particolari intenzioni di rimanere al suo villaggio natio. Infatti, grazie a un rospo, è riuscito a tenere traccia di Code, scoprendo così dov'è il nascondiglio del Decacoda. La probabilità che Boruto decida di andarsene è elevata, anche perché uno scontro non gli beneficerebbe. Inoltre, il sigillo che sta facendo con le mani può implicare l'inizio di un jutsu di teletrasporto. In questo modo, seguirebbe la sua priorità più alta, Code.

Boruto: Two Blue Vortex 4 verrà pubblicato il 20 novembre 2023 alle ore 16:00 su Manga Plus.