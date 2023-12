Boruto: Two Blue Vortex 4, la vera identità degli Shinju: proviamo a fare chiarezza

Il quarto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex è finora il più sorprendente dell'opera sequel diretta da Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Una nuova minaccia è stata introdotta e il destino di uno dei protagonisti più attesi e amati è stata rivelata. Una fitta coltre di nebbia circonda però il capitolo e QUEI personaggi.

Allarme spoiler! Non proseguite la lettura dell'articolo se non avete seguito il più recente capitolo di Boruto: Two Blue Vortex.

In Boruto: Two Blue Vortex 4 viene rivelata la pericolosità degli Alberi Divini che i Claw Grimes creati da Code stavano generando nutrendosi di umani non Otsutsuki. A partire da alcuni di questi alberi imperfetti per la creazione del frutto del chakra sono nati gli Shinju, degli alberi divini senzienti e umanoidi che riprendono le caratteristiche dei ninja finiti in trappola nella morsa dei Claw Grimes. Questi Shinju sono sostanzialmente dei cloni con capacità ancora più forti dell'originale.

Il nuovo gruppo di antagonisti di Boruto: Two Blue Vortex 4 è formato da quattro elementi, di cui due è ben chiara l'identità. Il primo viene riconosciuto da Code e non è altri che Bug, il vecchietto che stava accompagnando l'erede di Jigen e che lo ha aiutato a liberare Eida e Daemon. Il secondo viene riconosciuto invece da Boruto. Si tratta di Sasuke Uchiha, di cui dunque scopriamo il fato in Boruto: Two Blue Vortex 4. Ma di chi sono cloni gli altri due Shinju?

Secondo una teoria dei fan l'identità degli Shinju di Boruto: Two Blue Vortex è già stata scoperta. L'Albero Divino femminile si baserebbe su Moegi Kazamatsuri, leader del nuovo Team 10 e grande amica di Konohamaru Sarutobi. Gli Alberi Divini mantengono e amplificano le abilità della persona originale, per cui questo Shinju potrebbe essere in grado di usare l'Arte del Legno, la stessa che rese Hashirama Senju un ninja formidabile. La somiglianza estetica è innegabile, ma scopriremo solamente con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 5 se effettivamente Moegi è stata catturata.

L'ultimo Shinju potrebbe essere invece il clone di un personaggio secondario, ossia quel ninja della Foglia che abbiamo visto venire colpito dai Claw Grimes durante la lotta di Sarada Uchiha nei precedenti capitoli dell'opera. Anche in questo caso la somiglianza estetica dell'Albero Divino con Soegi è forte, ma in questo caso i dubbi sono maggiori. Perché affidare un ruolo così importante a un ninja di cui non sappiamo quasi nulla e che dovrebbe essere debole?