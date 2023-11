Boruto: Two Blue Vortex 5, data di uscita e teorie: si torna a Konoha?

La situazione è precipitata proprio come Boruto Uzumaki temeva. Il mondo degli shinobi sta per affrontare una nuova, minacciosa crisi. Degli antagonisti inediti potrebbero distruggere il pianeta e senza più la guida del Settimo Hokage Naruto, Konoha non potrebbe opporsi al caos. Cosa succederà all'uscita di Boruto: Two Blue Vortex capitolo 5?

Prestate attenzione prima di procedere alla lettura. Il seguente articolo contiene spoiler sugli ultimi avvenimenti in Boruto: Two Blue Vortex.

Sconfitto Code con il potente Rasengan Uzuhiko, Boruto non si è lasciato distrarre dai tentativi di vendetta di Kawaki. Sfruttando il Flyng Raijin che fu di suo nonno Minato, Boruto ha raggiunto Code, fuggito a sua volta con il Claw Marks. Da lì in poi, il caos si è abbattuto sulla storia del manga sequel di Kishimoto.

Nel capitolo 4 di Boruto: Two Blue Vortex avviene la grande rivelazione sull'Albero Divino. A causa dell'influenza di Code, dalla Decacoda sono nati quattro nuovi nemici. Gli Shinju sono gli antagonisti di Boruto: Two Blue Vortex, potenti creature che incarnano l'Albero Divino e che hanno messo all'angolo l'Uzumaki. Viene rivelato infine che Sasuke Uchiha è stato intrappolato dai Claw Grimes e che maestro di Boruto per questi anni è stato Kashin Koji.

Il capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex potrebbe prendere due strade, una che guarda indietro e una in avanti. La prima ipotesi è che in Boruto: TBV 5 ci venga raccontato come Sasuke sia stato trasformato in un albero. Ciò potrebbe aiutare la comprensione del periodo del time-skip e di come Boruto abbia incontrato il clone di Jiraiya.

Una seconda ipotesi è che Boruto: TBV 5 si sposti a Konoha. Nel corso della riunione post assalto di Code Sarada ha proposto all'ottavo Hokage di collaborare con Boruto. Kawaki si è già detto contrario a questa eventualità, ma al fine di salvare i ninja finiti vittima dei Claw Grimes questa potrebbe essere l'unica soluzione. In uscita il 21 dicembre 2023 su MangaPlus, Boruto: Two Blue Vortex potrebbe riportare il protagonista a casa.