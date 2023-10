Boruto Two Blue Vortex, 5 domande a cui i prossimi capitoli devono rispondere

Oramai è stato detto addio a Boruto: Naruto Next Generations, con il giovane figlio di Naruto che ha abbandonato la sua vecchia vita. La trasformazione del mondo apportata dall'onnipotenza di Eida ha obbligato il ragazzo a percorrere una nuova vita. Così sono passati degli anni e tutto è ricominciato con Boruto: Two Blue Vortex.

L'inizio è stato adrenalinico e rapido, con i personaggi principali subito lanciati nell'azione. Tuttavia, ci sono diversi dubbi da dirimere. Ecco cinque domande a cui Boruto: Two Blue Vortex deve rispondere nei prossimi capitoli. La prima è che fine abbia fatto Sasuke Uchiha, il maestro di Boruto. Il ninja è tornato a essere un fuggitivo per esaudire il desiderio della figlia Sarada e di lui non si è saputo più nulla, neanche un accenno in questi primi capitoli della serie.

La seconda domanda è se Himawari ricorderà il fratello oppure se il jutsu di Eida è irreversibile per tutti. La ragazza, ormai cresciuta, sembra essere una delle pochissime persone a non essere pienamente convinta di ciò che è successo, mentre tutti gli altri sono andati avanti con la propria vita. Un incontro tra i due favorirà il ritorno dei veri ricordi?

Quali sono le nuove tecniche di Boruto Uzumaki? Per ora, il ragazzo ha sfoggiato il Rasengan Uzuhiko, ma sembra essere cambiato notevolmente negli ultimi anni. Considerato l'allenamento con Sasuke e il patto stretto con i rospi, Boruto ha tantissime armi come asso nella manica e che devono soltanto essere messe in mostra.

Alla fine del capitolo 3 di Boruto: Two Blue Vortex, c'è l'atteso incontro tra Boruto e Kawaki. Sarà questo il momento in cui partirà il famoso flashforward con cui è iniziato il manga?

L'ultima domanda è se il cattivo finale sarà davvero Kawaki o al più Code, oppure se è tutta una preparazione per l'arrivo di un altro Otsutsuki, diverso da quelli conosciuti finora, che potrebbe scaraventare in faccia ai protagonisti nuove minacce. Ora non resta che attendere i prossimi mesi per capire che percorso vorrà prendere Boruto: Two Blue Vortex d'ora in poi.