Boruto Two Blue Vortex 5: il flashback su Sasuke rende giustizia al suo sacrificio

Se c'è un elemento in Boruto Two Blue Vortex che i lettori stanno accogliendo con piacere, è la capacità degli autori di giocare con le aspettative dei fan, senza arrivare a tradire la loro intelligenza. Ed è ciò che è accaduto nel capitolo 5 del manga, che rende onore al sacrificio di Sasuke, malgrado le ombre che getta sul destino dell'eroe.

Per chi ha letto il nuovo numero del manga, appare chiaro (ma lo è davvero?) come il percorso di Sasuke sia (per ora) giunto a conclusione. Il flashback, in questo senso, sembra confermare una dura verità che i fan di Naruto/Boruto non avrebbero mai voluto che arrivasse: la scomparsa di Sasuke. Qui lo vediamo prima allenare il suo allievo, in modo tale che Boruto sia pronto a farsi carico della volontà (e dell'eredità culturale) del maestro; e poi lo osserviamo cadere nella trappola di Code, che segnerà la fine (almeno momentanea) della sua storia.

Ed è proprio qui che davanti al figlio di Naruto l'eroe pronuncia l'ultima, lancinante frase su cui si chiude Boruto Two Blue Vortex 5 – e per estensione, il cammino di Sasuke: “Lascio Sarada nelle tue mani, Boruto”. Parole glaciali, queste, che freddano il sangue al solo udirle, per come veicolano il sacrificio finale del ninja e il compimento del suo percorso da difensore ultimo della Foglia; ma che a tutti gli effetti ci rendono conto di una conclusione già da tempo preannunciata, e che aspettava solo il momento propizio per trovare la sua sublimazione: cioè che è giunto il momento per il ragazzo di portare avanti la volontà del maestro, in modo da proteggere le persone a lui (o meglio, a loro) care dai brutali pericoli che li attendono nell'immediato futuro.

Seppur questo flashback ponga in essere alcune questioni irrefutabili, è pur vero che gli autori si astraggono dal proporre una conclusione dal sapore finalistico – e quindi prona a sorprese e colpi di scena improvvisi. Al tempo stesso però è evidente che una soluzione come questa perseguita da Kishimoto e Ikemoto releghi Sasuke ai margini della narrazione, al punto che l'eroe, anche nel caso riesca a liberarsi dal destino infausto a cui l'ha confinato il nemico, difficilmente potrà tornare a rivestire un ruolo centrale nel racconto.

D'altronde le parole con cui si è congedato da Boruto, sono esattamente le stesse di quelle che Itachi rivolse a Naruto alla fine del loro ultimo incontro, cioè di salvare Sasuke dal baratro della vendetta in cui stava sprofondando. In questo senso entrambi gli Uzumaki si fanno portavoce delle ultime volontà dei fratelli Uchiha, in un richiamo altamente simbolico, forse anche particolarmente riuscito per come lega passato e presente nello stesso spazio, che rende bene l'idea del perché Boruto Two Blue Vortex stia continuando a rompere ogni record, e ad affascinare così anche quei lettori che erano rimasti delusi dagli sviluppi iniziali del manga.