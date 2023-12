Boruto Two Blue Vortex 5: il legame tra Boruto e Sarada trascende la sola amicizia?

"Sei in ritardo, Boruto.. stupido" sentiamo dire a Sarada tra le lacrime in chiusura del capitolo 5 di Boruto Two Blue Vortex, prima di affondare la testa tra le sue braccia. "Scusa, ora sono a casa" le risponde il figlio di Naruto, per poi restituirle l'abbraccio. Una scena toccante, che potrebbe aver suggerito la natura del rapporto che li lega.

Non appena si è concluso il capitolo, si sono scatenate online una serie di congetture sulla natura specifica del sentimento che unisce la figlia di Sasuke all'allievo dell'eroe Uchiha. Si tratterebbe di sola amicizia? L'abbraccio nasce dal dolore di una lontananza fin troppo a lungo percepita come lancinante e ingiusta? Oppure c'è dell'altro dietro quel sostrato di emozioni sopite e affogate nel pianto, che lascerebbe così intendere degli sviluppi diversi per la loro relazione?

Certo, entrambi sono legati da un sentimento che trascende quel mero senso di cameratismo che un ninja prova nei confronti del proprio compagno/collega di squadra. E lo vediamo sia nell'intransigenza con cui Sarada si oppone a quegli assunti ormai intesi come generalizzati dopo la riscrittura della memoria collettiva dei ninja - tanto che per la ragazza Boruto non è (e non sarà mai) un nemico del Villaggio della Foglia; anzi, è forse il difensore ultimo di Konoha, soprattutto dopo il lancinante messaggio che Sasuke gli comunica in apertura di Boruto Two Blue Vortex 5 - sia per come il figlio di Naruto si scaglia senza remore contro Code, non appena ha percepito che il Villaggio si trovasse in una situazione di grave pericolo.

Ma quello che suggerisce la reale natura del sentimento (d'amore?) che li lega è proprio il linguaggio grafico adottato qui da Ikemoto. Nella penultima tavola vediamo Boruto di spalle accettare il pianto di Sarada, a significare non solo una maturità ritrovata dopo la scomparsa del suo maestro, ma soprattutto una comprensione più precisa e sincera dei propri sentimenti. Boruto ha di fatto metabolizzato la richiesta di Sasuke di proteggere l'amata figlia, e lo fa sia per il rispetto che prova nei confronti delle volontà del mentore, sia per l'affetto indiscutibile che lo lega alla ragazza. Tanto che nella tavola successiva, quella su cui si chiude il capitolo, Ikemoto inquadra frontalmente il ninja, offrendoci così il contro campo ideale di quell'insieme di sentimenti che nelle due vignette precedenti rimanevano perlopiù sopiti, e che adesso sono pronti per essere processati.

Ed è proprio qui che va individuata una parte dell'eredità di cui il ragazzo si è appena fatto carico. È l'abbraccio tra la figlia e l'allievo del grande mentore Uchiha che permette al flashback su Sasuke di rendere giustizia in Boruto Two Blue Vortex 5 al suo sacrificio. Perché dal fratello di Itachi, Boruto non ha ereditato solo la responsabilità di difendere Konoha dai pericoli che si presenteranno nell'immediato futuro, soprattutto in assenza del padre: ma in particolare ha ricevuto l'onore (e l'onere) di proteggere a tutti i costi le persone a loro care. A partire proprio dall'amata Sarada.