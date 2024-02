Boruto: Two Blue Vortex, i 5 personaggi più forti dopo il salto temporale

Il mondo ninja di Boruto è stato scosso dal desiderio di Kawaki e dall'Onnipotenza di Eida. Boruto Uzumaki ha perso la sua stessa identità, considerato dai suoi ex fratelli come un assassino e traditore. Ora che Konoha non è più la stessa, anche i livelli di forza sono cambiati. Quali sono i personaggi più forti di Boruto: Two Blue Vortex?

Se ancora non siete in pari con la lettura di Boruto: Two Blue Vortex, non proseguite! Allerta spoiler!

Alla fine di Boruto: Naruto Next Generations Naruto Uzumaki e sua moglie Hinata Hyuga sono stati relegati in un'altra dimensione da Kawaki. Il Villaggio della Foglia ha perso – forse non per sempre – il suo Settimo Hokage, ma non solo. Anche lo Shadow Hokage Sasuke Uchiha non è più abile al combattimento. Fidandosi dello Sharingan di sua figlia Sarada, Sasuke ha scelto di diffidare dalla sua memoria per accompagnare il 'traditore' Boruto. In questo viaggio di addestramento, però, è stato catturato dai Claw Grimes. Le due forze principali di Konoha non ci sono più e la classifica dei più potenti è stravolta.

Al momento, tra i più forti non è possibile decifrare ancora i livelli di Sarada Uchiha e degli Shinju, in quanto questi personaggi ancora non hanno combattuto mostrando il loro vero valore. In quinta posizione, dunque, releghiamo Mitsuki. Pur avendo accesso a una Modalità Eremitica controllata alla perfezione – e senza le difficoltà mostrate nella prima parte del manga -, Mitsuki non è riuscito a fare nemmeno un graffio a Boruto. Per quanto sia diventato forte, la disparità tra i due è stata evidente.

Il quarto più forte di Boruto: Two Blue Vortex sinora è Code, protagonista del primo combattimento del time-skip con Boruto. Anche in questo caso il divario di forza tra i due è stato evidente, ma perlomeno l'erede della volontà di Isshiki Otsutsuki ha costretto Boruto al Rasengan Uzuhiko. Non dimentichiamoci poi che dovrebbe essere molto più forte di Jigen e che dalla sua ha il Karma.

Kawaki è al momento ancora un'incognita, in quanto anch'esso non è ancora entrato in azione. In base a quanto visto nel flash forward della serie sarà l'antagonista finale di Boruto, per cui il suo livello sarà di assoluto spessore. In possesso del Karma, ancora non sappiamo quali abilità abbia sviluppato.

Non scordiamoci di Daemon, il fratellino minore di Eida. La sua abilità è pazzesca. Egli è in grado di riflettere le intenzioni omicida degli avversari. Non sembra esserci modo di sfuggire a quest'abilità passiva, per cui attualmente il ragazzino sembra invincibile.

Il più forte di Boruto: Two Blue Vortex è il suo protagonista. Se già da bambino veniva considerato un genio, grazie agli insegnamenti di Sasuke Uchiha – e forse anche quelli di Kashin Koji -, Boruto è divenuto il più potente tra i ninja. Egli ha appreso la Tecnica del Volo del Dio Fulmine che fu di suo nonno Minato, varie forme dell'Arte del Fulmine e il già menzionato Rasengan Uzuhiko. Queste, si aggiungono a tutte le tecniche padroneggiate da Boruto in precedenza. Non dimentichiamoci che l'Uzumaki non è ancora entrato in modalità Karma – né ha usufruito dei suoi poter – e che probabilmente nasconde ancora diverse tecniche e assi nella manica.