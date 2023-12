Boruto Two Blue Vortex 5: le prime mosse degli Shinju, ecco i loro bersagli

Il debutto di quattro nuovi antagonisti nello scorso capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ha posto le basi per una situazione ancora più complicata del confronto tra Kawaki e il protagonista. Tra passato e presente, il nuovo appuntamento col manga ha infatti rivelato quali sono i veri obiettivi dei villain, anticipando grandi battaglie.

Intitolato “Bersaglio”, il quinto capitolo si apre con una tavola a colori dedicata a Sasuke Uchiha, personaggio che avevamo visto imprigionato in un albero nella parte finale dello scorso appuntamento. Segue un flashback, ambientato circa un anno dopo gli eventi della precedente serie, in cui Boruto si sta allenando con la spada. Scherzando il giovane ninja chiede a Sasuke se ha completamente padroneggiato lo stile Uchiha, e con sua sorpresa il maestro gli risponde positivamente.

Sasuke è rimasto colpito dalla velocità di apprendimento di Boruto, e quando i due si allontanano dal luogo dell’allenamento, vengono assaliti da Code e dai suoi Claw Grimes. Sasuke decide di sacrificarsi per consentire al protagonista di andarsene, affidandogli l’eredità delle proprie tecniche, e quando Boruto torna sul luogo trova il suo mentore imprigionato nell’albero, e prende la sua spada.

Nel villaggio della Foglia anche Moegi viene tramutata in un albero, e la scena si sposta nel nascondiglio degli Shinju, le manifestazioni corporee degli Alberi Divini. Il loro principale obiettivo, come spiega il leader, è divorare le parti Otsutsuki contenute in Boruto e Kawaki per raggiungere la loro vera forma, ma intanto possono dedicarsi ad altri bersagli, minori.

Il leader, terribilmente simile a Jigen, e che sappiamo chiamarsi Jura, seguendo l’istinto arriva alla conclusione di dover divorare Naruto, mentre Moegi si concentrerà su Konohamaru Sarutobi. Hidari, lo Shinju derivante da Sasuke, sceglie la giovane Sarada come bersaglio, mentre il mostruoso clone di Bug decreta come suo Eida, che intanto sta osservando tutta la scena grazie ai poteri del Senrigan.

Nello stesso istante, Amado si sta ponendo diverse domande sul ritorno di Boruto, e ripensando alle modifiche fatte da lui stesso sia per il Karma del protagonista che di Kawaki arriva alla conclusione che parte della sua memoria sia stata alterata. Nel villaggio, Boruto tenta di avvicinarsi a Sarada, una delle pochissime persone che sa la verità su quanto accaduto e lo riconosce come vero figlio dell’Hokage.

Il capitolo si conclude con un toccante abbraccio tra i due compagni. Per finire, vi lasciamo alla domanda, Boruto è davvero già più forte di Sasuke?