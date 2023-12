Boruto: Two Blue Vortex 5, il prossimo, grande scontro di Sarada: confronto tra Uchiha

Il salto temporale orchestrato da Masashi Kishimoto in Boruto: Two Blue Vortex ha portato rapidamente ad un nuovo confronto tra il protagonista e Kawaki. A Konoha, però, Boruto incontra anche Code se seguendolo si ritrova improvvisamente contro quattro nuovi nemici, uno dei quali sembra essere interessato a Sarada Uchiha. Attenzione agli spoiler.

Nel nuovo percorso della serie Sarada rappresenta quasi un personaggio unico, solo per il fatto che lei, insieme a Sumire e Himawari, sanno la verità riguardo lo scambio tra Boruto e Kawaki, scaturito dagli straordinari poteri di Eida. Proprio per questo alla fine della scorsa serie Sarada chiese al padre Sasuke di allenare Boruto convincendolo di potersi fidare del ragazzo nonostante le accuse dirette a lui da parte dell’intera Konoha in seguito alla scomparsa di Naruto e Hinata.

Nella tavola conclusiva del quinto capitolo, Boruto riesce ad eludere la sorveglianza del villaggio, ancora scosso dall’assalto di Code e dal suo stesso ritorno, per riabbracciare la vecchia amica e compagna, la quale potrebbe diventare a tutti gli effetti un’alleata nella lotta contro Kawaki. Tuttavia, prima di arrivare a quel momento così toccante tra Boruto e Sarada, Kishimoto ha approfondito i nuovi antagonisti, le manifestazioni corporee degli Shinju, gli Alberi Divini, rivelando i loro reali obiettivi.

Prima di concentrarsi sul ritrovamento della Decacoda, infatti, il leader Jura ha chiesto agli altri di seguire l’istinto e scegliere un bersaglio, che si rivelerà con tutta probabilità un avversario. Hidari, dall’aspetto molto simile a Sasuke ha scelto di concentrarsi su Sarada. In futuro, quindi, vedremo òa ragazza confrontarsi con il clone Shinju di suo padre, in uno scontro che potrebbe metterla a dura prova, soprattutto dal punto di vista emotivo.

In conclusione, vi lasciamo scoprire quali saranno i prossimi scontri già decisi della serie, e come secondo una teoria Eida sarebbe legata agli Shinju.