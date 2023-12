Boruto Two Blue Vortex 5: l'ultimo, lancinante messaggio di un ninja immortale

Boruto Two Blue Vortex è in completa ascesa, e il capitolo 5 mostra non solo l'intraprendenza di Kishimoto e Ikemoto nel prendere decisioni drastiche in questa fase primordiale del manga, ma soprattutto la loro capacità di omaggiare gli eventi dell'opera originale, senza scadere nell'autocompiacimento. Come osserviamo nell'ultima frase di Sasuke.

Come facilmente ipotizzabile dagli spoiler di Boruto Two Blue Vortex 5, il destino del fratello di Itachi sembra giunto a conclusione. Ma data l'importanza e la centralità che Sasuke ha mantenuto nell'universo creato da Kishimoto, sia ai tempi di Naruto che nelle narrazioni sequel di Boruto, il personaggio non poteva di certo andarsene senza lasciare il suo marchio: sulla storia, sul figlio di Naruto, e soprattutto nel cuore dei lettori.

Nello scorso capitolo Code ha tramutato l'eroe in un albero divino, portando i lettori a confrontarsi con una dura, e amara verità: cioè che il percorso di Sasuke è giunto a conclusione. Ma se la sua vita può anche essere terminata (anche se non ne abbiano la certezza) non è detto che il suo cammino debba seguire lo stesso destino. L'immagine di Sasuke, di ciò che ha rappresentato in qualità di ninja in realtà non morirà mai, almeno finché Boruto si farà portavoce della sua eredità. Ed è proprio l'ultima frase che il maestro pronuncia qui al suo amato allievo, che acquisisce a riguardo una significazione altamente simbolica.

Prima di dire addio a Boruto, vediamo Sasuke allenare il ragazzo in un flashback per circa un anno, in modo che il giovane ninja sia pronto per affrontare i pericoli che gli capiteranno sulla strada, e che possa poi farsi carico del lascito del maestro. E giunti alla fine del ricordo, ecco che Sasuke pronuncia una frase straziante, dall'alto tasso simbolico non solo perché pone fine al rapporto con il ragazzo, ma soprattutto per il richiamo (nostalgico?) che attiva. “Lascio Sarada nelle tue mani, Boruto”.

Questa frase, con cui naturalmente Sasuke riconosce il ragazzo quale suo successore ideale, appare agli occhi dei fan di Naruto come il contralto simbolico delle ultime parole che Itachi aveva proferito proprio al Settimo Hokage. Se ci pensiamo, il senso dietro ad ambedue i messaggi è praticamente lo stesso.

Da un lato Itachi, nel lasciare il destino del fratello nelle mani di Naruto, aveva riconosciuto il protagonista come l'unico ninja in grado di salvare Sasuke dal baratro della vendetta, non tanto per le sue incredibili abilità, quanto per l'attaccamento emotivo che provava nei confronti dell'amico-fraterno; al tempo stesso, la frase con cui Sasuke chiude il proprio percorso di vita porta il figlio del suo compagno/collega di sempre al compimento del suo processo di maturazione, che potrà condurlo in futuro a proteggere i cittadini del Villaggio e tutte le persone a lui care. Un rimando davvero lancinante, ma che appare come il culmine ideale del cammino dell'eroe. E se Boruto Two Blue Vortex continua a rompere ogni record, molto lo dobbiamo anche alla capacità con cui il manga reitera il cuore (emotivo, simbolico, tematico) che ha sempre contraddistinto la scrittura di Kishimoto.