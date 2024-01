Boruto Two Blue Vortex 6: come è arrivato Boruto ad apprendere quella tecnica?

Da quando è iniziato Boruto Two Blue Vortex, sembra che non ci sia un freno alla parabola di apprendimento/evoluzione del figlio del Settimo Hokage. Il ninja della Foglia appare ad oggi uno shinobi estremamente maturo, al punto che nel capitolo 6 ha dato prova di conoscere un jutsu formidabile, anche se non si sa come sia riuscito ad apprenderlo.

Se le attenzioni dei lettori si sono perlopiù focalizzate sulle parole che Boruto stava per dire a Sarada in Boruto Two Blue Vortex 6, un ulteriore elemento di richiamo del capitolo appena uscito lo dobbiamo indubbiamente ricondurre all'acquisizione da parte del ninja di un tecnica sì drastica e radicale, ma soprattutto inattesa, specialmente se considerata la natura dello shinobi che l'ha in precedenza sviluppata. Proprio nel momento in cui il figlio di Naruto stava per confessare all'amica/amata quel (fatidico?) segreto caduto poi nell'oblio, il discorso di Boruto viene improvvisamente interrotto dall'arrivo di Mitsuki, il quale attaccandolo, porta lo shinobi di Konoha ad utilizzare (per la prima volta) una controffensiva decisamente peculiare, soprattutto perché non si pensava che il ragazzo potesse replicarne gli effetti: stiamo parlando dello shiden, ovvero della tecnica dell'Elettricità Viola coniata da Kakashi per sostituire il raikiri.

Lo shiden la possiamo paragonare, a tutti gli effetti, ad una tecnica surrogata: d'altronde Kakashi, in seguito alla perdita dello sharingan nel corso della Quarta Guerra Ninja, sapeva bene che l'uso del raikiri sarebbe risultato da quel momento in poi fin troppo rischioso, soprattutto in assenza di quello strumento/abilità che gli permetteva di neutralizzare tutte le controindicazioni di fondo del jutsu; per questo ha scelto di sviluppare una tecnica che non avesse i punti ciechi del Taglio del Fulmine – e che fosse, quindi, più facilmente controllabile – senza per questo rinunciare al suo eponimo mix di imprevedibilità e dirompenza. Eppure, almeno fino al capitolo 6 di Blue Vortex, si pensava che solo Kakashi o al massimo Sasuke riuscissero a canalizzare al meglio tale tecnica. Una considerazione, che qui Boruto ha completamente ribaltato, portando i lettori ad interrogarsi sulle modalità con cui è arrivato a sublimare un jutsu così incontrovertibilmente connaturato alla natura da shinobi del Sesto Hokage.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui confrontiamo la crescita di Boruto dopo il time-skip rispetto a quella del padre, qui il protagonista, sin dall'inizio del nuovo segmento del manga, ha dimostrato una maturità impressionante, sia dal punto di vista strettamente umano e personale, ma anche (e soprattutto) come ninja. Nel momento stesso in cui è arrivato a Konoha, ha respinto senza troppi problemi le iniziative di Code, quasi gli attacchi dell'avversario non lo impensierissero, al punto da affermare tutto il suo strapotere grazie all'acquisizione di tecniche incontrastabili come il rasengan uzuhiko e il Trasferimento Istantaneo.

In questo senso, il fatto che abbia utilizzato una mossa come lo shiden non dovrebbe sorprendere, specialmente dopo che il ninja ha dato mostra di saper controllare una tecnica così iconica come quella del Quarto Hogake. E dal momento che nel corso del time-skip ha avuto l'occasione di allenarsi a lungo con Sasuke, è probabile che l'apprendimento dello shiden sia riconducibile proprio al periodo di addestramento con il maestro. A meno che non sia stato lo stesso Kakashi, in un momento temporalmente imprecisato, ad insegnarglielo di persona.