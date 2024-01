Boruto Two Blue Vortex 6: che cosa stava per dire Boruto a Sarada?

"Sarada, ti prometto che salverò il mio maestro" sentiamo dire al protagonista alla figlia di Sasuke in chiusura di Boruto Two Blue Vortex 6. "E anche.. no, tornerò" con il ninja che interrompe improvvisamente il discorso, lasciando così cadere nell'oblio le parole che desiderava pronunciare: e che potrebbero suggerire delle conseguenze importanti.

Quello che a prima vista sembra un dettaglio insignificante o superficiale, in realtà potrebbe nascondere dei significati di rilievo, non solo per l'evoluzione del rapporto tra i due, ma soprattutto per l'incolumità futura degli abitanti di Konoha. Già la tavola su cui si era chiuso Boruto Two Blue Vortex 5 aveva rivelato la natura di un legame tra Sarada e Boruto che trascende la mera preoccupazione per un compagno o il sentimento di amicizia per un amico che mancava dal Villaggio da tanto (o troppo) tempo: qui nel capitolo 6 ci è mostrata la prosecuzione di quell'abbraccio finale, nel quale l'eroe ha visto il suggellamento dell'eredità lasciatagli dal maestro poco prima di essere tramutato in un albero divino.

D'altronde è stato lo stesso Sasuke, in punto di “morte”, ad affidare all'allievo il destino della figlia, e il fatto che Boruto non le abbia voluto rivelare le sue reali intenzioni nel momento in cui si è dovuto allontanare dal Villaggio a causa dell'attacco improvviso di Mitsuki, ci lascia pensare che le sue (eventuali) parole fossero riferite proprio alla dipartita del maestro. O meglio, a ciò che la sua scomparsa ha generato nel mondo.

In un momento come quello in cui si trovavano i due ninja (o meglio tre, se aggiungiamo anche Sumire) e visto lo stato di forte preoccupazione nel quale versava Sarada, forse qui Boruto non ha avuto il coraggio di rendere conto la ragazza della reale natura della minaccia che sta per scatenarsi su Konoha, e che potrebbe portare il Villaggio alla sua più totale obliterazione: ovvero la configurazione dello shinju e gli obiettivi che ne governano le azioni.

Proprio in relazione ad uno dei quattro esseri che compongono l'albero divino, potremmo ricondurre le parole che Boruto ha rinunciato a pronunciare all'amica/amata. Del resto, nello scorso capitolo abbiamo visto Hidari, ovvero l'essere che si è generato in seguito alla trasformazione di Sasuke in un albero, individuare nella stessa Sarada l'obiettivo primario della sua caccia/ricerca mortifera. In questo senso, lo shinobi avrebbe scelto di non metterla al corrente di questa situazione, proprio per mantenerla al riparo da conseguenze spiacevoli, evitando anche dei possibili comportamenti insperati da parte della ragazza. Un gesto, che se confermato, suggella ulteriormente la crescita a cui è andato incontro Boruto dopo il time-skip.

Occorre, al tempo stesso, vagliare in merito un'altra ipotesi, la cui origine risale alla prima parte del manga. Se ci pensiamo, in Boruto: Naruto Next Generations Momoshiki ha mostrato per un attimo il futuro allo shinobi. E nel caso la visione in questione riguardasse proprio Sarada o un particolare evento che potrebbe mettere in pericolo già nei prossimi capitoli la vita della ragazza o di chi le sta affianco, ecco che la titubanza di Boruto nel pronunciare quelle (fatidiche?) parole acquisirebbe ora un significato diverso, al punto da gettare un'ombra oscura sul destino della figlia di Sasuke, e per estensione del Villaggio intero.