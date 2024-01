Boruto Two Blue Vortex 6: si prospetta per Kawaki uno sviluppo inatteso?

L'avvento della minaccia più radicale per il futuro di Konoha, unito ai processi di riscrittura memoriale a cui sono andati incontro tutti i personaggi, hanno portato molti lettori a ritenere che Bortuo vs. Kawaki non sarà più il combattimento finale di Boruto Two Blue Vorte. E l'ultimo sviluppo visto nel manga potrebbe aprire ad ulteriori novità.

Sappiamo fino a che punto Kawaki sia disposto a spingersi pur di preservare l'incolumità e il nome di Naruto. D'altronde il Settimo Hokage è stato l'unico a vedere (e a trattare) il ragazzo non come il frutto di un bieco esperimento, ma alla pari di un qualsiasi altro ninja di Konoha, motivo che lo ha spinto a vedere in Boruto la fonte stessa del suo astio, oltre alla materializzazione di una grave minaccia per il padre, soprattutto per l'influenza che Momoshiki Otsutsuki ha esercitato a lungo sullo shinobi di Konoha.

Ma è pur vero che l'esordio di Blue Vortex, fondato sulla sostituzione dei linguaggi e delle logiche che avevano precedentemente contraddistinto la sezione iniziale del manga, ha portato alla neutralizzazione di tutto ciò che era percepito come dogmatico in Boruto: Naruto Next Generations, tra cui, appunto, la possibilità che lo scontro tra i ninja non sia più posizionato nell'epilogo della storia, oltre ai sentimenti di inimicizia che lega(va)no i due. Come potrebbe testimoniare quel particolare sviluppo osservato sul finire del capitolo 6, e che in tal senso lascia intendere l'avvento di una futura complicità tra ambedue i rivali: ovvero l'approdo nel racconto dello shinju, e la necessità di soverchiarne la minaccia che rappresenta per tutto il Villaggio, compreso il Settimo Hokage.

Nel corso della conversazione con Eida - ovvero con colei che ha determinato la riscrittura della memoria collettiva degli shinobi, e che da un lato ha prefigurato Kawaki come “figlio” prediletto di Naruto, e dall'altro ha portato alla stigmatizzazione sociale del suo rivale - il ragazzo è venuto a conoscenza della nuova evoluzione degli alberi divini, confluiti ora nella diabolica configurazione dello shinju, di cui le quattro copie che lo compongono rappresentano il risveglio del chakra e del potenziale del Decacoda. E dal momento che l'obiettivo primario di uno di questi cloni, precisamente di Jura, è quello di cancellare l'esistenza stessa del Settimo Hokage, è logico che Kawaki sarà da questo momento in poi costretto a mettere da parte l'astio che prova nei confronti di Boruto, se vuole sperare di sventare una minaccia il cui corso, almeno per adesso, appare inesorabilmente destinato a sovvertire lo status quo. Portando così alla dissoluzione di tutto quello per cui lo stesso Naruto ha lottato sin da quando ha intrapreso il cammino dello shinobi.

In questo senso, la crescita di Boruto dopo il time-skip, che come abbiamo visto sin dall'inizio di Two Blue Vortex ha portato il ninja di Konoha a maturare non solo nella sua natura di shinobi, ma anche (e soprattutto) dal punto di vista umano, potrebbe essere seguita da una maturazione di pari grado del rivale. E chi sa se il ricordo di Naruto, di ciò che ha rappresentato (collettivamente) per il Villaggio e (personalmente) per i due ninja, non diventi qui il principio di una ri-connessione tra Boruto e Kawaki, motivati così a sventare la nuova minaccia all'insegna dell'affetto provato verso l'amato “padre”.