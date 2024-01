Boruto Two Blue Vortex 6 ha rivelato le reali intenzioni di Shikamaru?

"Boruto, sei in realtà un Uzumaki.. non è così?" sentiamo dire a Shikamaru al figlio di Naruto nel corso del loro incontro avvenuto in Boruto Two Blue Vortex 6. Una frase, questa, non solo essenziale per il prosieguo della storia e del cammino narrativo dell'Ottavo Hokage, ma che suggerisce come il ninja abbia nascosto le sue reali intenzioni.

Dal dialogo con l'eponimo eroe, possiamo infatti delineare una serie di deduzioni interessanti, che ci restituiscono tanto lo spessore (intellettuale, narrativo) del protettore corrente del Villaggio della Foglia, quanto la natura che si cela dietro le azioni (o dei pensieri) che ha fino a questo momento avanzato nel manga. D'altronde, da quando è iniziato il nuovo corso di Boruto, Shikamaru è stato portato a credere ciecamente in una realtà a tutti gli effetti illusoria: la riscrittura della memoria collettiva generata dal jutsu di Eida ha fatto sì che da un lato Kawaki si prefigurasse come il discendente sanguigno del Settimo Hokage, e dall'altro che il figlio biologico di Naruto venisse ostracizzato da Konoha, in quanto universalmente ritenuto il responsabile della scomparsa del padre (e di conseguenza osservato come il nemico numero uno della Foglia). Eppure Shikamaru, come si deduce dal dialogo iniziale, ha sempre messo in questione la realtà che gli si palesava davanti: un'azione che potrebbe gettare luce su tutte le azioni in cui si è profuso in questi primi capitoli.

Seppure buona parte dei lettori ha focalizzato la propria attenzione sulle parole che Boruto stava per dire a Sarada in Boruto Two Blue Vortex 6, è pur vero che il capitolo appena uscito mette in moto un numero davvero alto di questioni, offrendo così diversi spunti di riflessione su sviluppi di natura e grado perlopiù differente. Uno di questi è relativo proprio a Shikamaru, dal momento che il dialogo in cui riconosce il protagonista come figlio biologico di Naruto, rivela sia le motivazioni che lo hanno spinto a rimandare l'ufficializzazione del suo ruolo istituzionale, sia la disparità di pensiero rispetto agli anziani saggi della Terra del Fuoco.

Da questa prospettiva, è logico che il membro del clan Nara abbia tergiversato nell'assumere il ruolo di protettore di Konoha, preferendo per tre lunghi anni esercitare le funzioni di Hokage ad interim, sia perché non aveva mai ritenuto credibile la “morte” di Naruto, sia per l'ostinazione con cui non assorbiva come “dogmatiche” e “assolute” le logiche di una realtà dalla natura sempre più incongruente e fallibile. Al punto da arrivare a dubitare delle strategie di tutti coloro che gli stanno attorno, sia degli anziani saggi che dei collaboratori più fedeli, fino ad affidarsi alle abilità psicocinetiche di Ino per comunicare senza ingerenze esterne con Boruto, ovvero con colui che è universalmente ritenuto un nemico giurato di Konoha.

Se Boruto Two Blue Vortex 6 prospetta per Kawaki uno sviluppo inatteso, lo stesso possiamo affermare per Shikamaru. D'altronde l'Ottavo Hokage ha dimostrato di non credere alla favola per cui Boruto fosse il responsabile della morte di Naruto, fattore che ci porta a pensare come l'uomo possa, da questo momento in poi, fungere da complice interno a Konoha del giovane eroe, in modo da sovvertire le logiche di quello status quo a cui (quasi) tutti sembrano ormai assoggettati. E di perseguire tale obiettivo operando dal grembo stesso del Villaggio.