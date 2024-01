Boruto Two Blue Vortex 6: uno nuovo scontro tra vecchi compagni all'orizzonte

In queste ore è stato rilasciato il sesto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex sulla piattaforma ufficiale di Shueisha MangaPlus, e aspettando di vedere come reagiranno i lettori e se questo riporterà in cima alla classifica la serie, andiamo a vedere quali sono gli eventi centrali raccontati in questo nuovo appuntamento. Attenzione agli spoiler.

Nara viene raggiunto da Ino e dopo aver ricevuto i documenti richiesti la contatta con un dispositivo di comunicazione per non essere ascoltati dal team investigativo. Intanto Eida sta spiegando a Kawaki ciò che ha visto riguardo gli Shinju, rivelandogli anche uno dei loro obiettivi: Naruto Uzumaki. Come specifica il piccolo Daemon, gli unici a sapere che Naruto è ancora vivo sono lui, Eida, Kawaki, e Boruto e Sasuke, le cui parole però non riceverebbero sicuramente fiducia agli occhi degli abitanti di Konoha. A sorpresa scopriamo che Mitsuki è incaricato dalla Foglia di sorvegliare su Kawaki ed Eida.

La scena si sposta nuovamente verso Sarada, Sumire e Boruto, il quale le ha raggiunte al villaggio per parlare di Sasuke. Come era già emerso dai capitoli precedenti, Sasuke è stato assorbito dalla Decacoda e imprigionato in un albero. Mitsuki avvisa Shikamaru della presenza di Boruto, avvertita da Kawaki, e dopo aver steso quest’ultimo decide di dirigersi dove si trova il suo vecchio compagno.

Shikamaru contatta Boruto, attraverso l’aiuto di Ino per non farsi scoprire dalla squadra investigativa, e lo avvisa dell’arrivo di qualcuno che lo sta cercando. Il protagonista non fa in tempo a comprendere il messaggio che un’enorme serpe appare per stringerlo. Grazie alla rapidità appresa negli anni di allenamento, Boruto riesce ad evitare l’attacco e si ritrova contro Mitsuki.

Dopo un rapido scambio di colpi e tecniche, Boruto decide di andarsene, promettendo però a Sarada di salvare Sasuke e chiunque altro sia stato intrappolato negli alberi. Continuando la conversazione con Shikamaru, apprendiamo che l’ottavo Hokage è a conoscenza del fatto che la sua memoria è stata manipolata, e che forse Boruto è il vero figlio di Naruto.

Allontanatosi dal villaggio, Boruto crede di essere al sicuro, ma è stato seguito da Mitsuki grazie ad un piccolo serpente lasciato sui suoi vestiti. Il capitolo 6 di Boruto Two Blue Vortex si conclude con l’inizio del combattimento tra i due vecchi compagni.