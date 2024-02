Boruto Two Blue Vortex 7 arriva su MangaPlus: il logorante prezzo della verità

Torna Boruto: Two Blue Vortex con il capitolo 7 della serie, finalmente disponibile gratuitamente sulla piattaforma MangaPlus. Dopo esserci lasciati con un colpo di scena si entra quasi subito in azione attraverso un nuovo scontro per il protagonista, per poi lasciare spazio a importanti rivelazioni e una pericolosa anticipazione.

Intitolato “Dove si trova il sole”, il capitolo si apre con una breve spiegazione di queste parole, mostrando una riflessione di Mitsuki, il quale si definisce come la luna, che solo grazie al sole, rappresentando da Kawaki, riesce ad emettere luce e ad adempiere alla sua funzione. Le poche tavole di apertura mostrano quindi un Mitsuki totalmente dipendente da Kawaki, e disposto a tutto pur di proteggerlo.

Per questo il giovane ninja della foglia si è allontanato rintracciando tramite uno dei suoi serpenti Boruto e attaccandolo quasi immediatamente, riprendendo così l’assalto iniziato proprio al villaggio. Boruto cerca di dissuadere l’avversario dal combattere, probabilmente per i ricordi che condivide col suo vecchio compagno, ma quest’ultimo non gli presta la minima attenzione e scatena varie tecniche, come i cloni serpenti, per attaccarlo col fine di ucciderlo.

Boruto mostra rapidamente cosa è in grado di fare, squarciando e tagliando con l’arte della spada e la tecnica Thunderbolt diversi cloni, e sorprendendo il nemico. In poche mosse il protagonista raggiunge Mitsuki, minacciandolo con la punta della spada di Sasuke al collo. Boruto ritrae la spada e dichiara di essere lui il sole che Mitsuki sta cercando, venendo poi imprigionato da un serpente. In tutto questo, Shikamaru, grazie all’aiuto di Ino, sta ascoltando la conversazione.

Dopo un discorso molto persuasivo, col quale cerca di ridonare la libertà di scelta a Mitsuki, Boruto si ritrova libero, senza alcuna minaccia. Di fronte a sé ora ha il suo vecchio compagno del Team 7, e oltre a rivelargli che il Settimo Hokage e Hinata sono ancora vivi, gli propone di recarsi da lui se avesse mai bisogno di un sole. I due si separano, e Shikamaru chiede a Boruto di parlare.

Così anche Nara viene a conoscenza della verità: grazie ai poteri di Eida la realtà è cambiata, ponendo Boruto nel ruolo di Kawaki, e quindi venendo considerato responsabile della morte di Naruto e Hinata, e viceversa. Boruto dichiara di non avere la minima intenzione di uccidere Kawaki, ma vorrebbe sistemare le cose e salvare i suoi genitori. Compresa la posizione del ragazzo, Shikamaru gli consiglia di rimanere un fuggitivo per ora.

La scena si sposta nel rifugio degli Shinju, dove il leader Jura decide di andare a far visita a Naruto Uzumaki.