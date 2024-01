Boruto: Two Blue Vortex 7, la preview ufficiale: l'incontro tra vecchi amici

Boruto: Two Blue Vortex ha conquistato tutti, anche i detrattori del precedente Boruto: Naruto Next Generations. Il time-skip ha rivitalizzato la serie di Masashi Kishimoto, che ora con la sua narrazione sta regalando spettacolo. Una importante e decisiva battaglia è all'orizzonte, ma qualcos'altro accadrà nel mentre?

In Boruto: Two Blue Vortex 6 l'Uzumaki si è riunito ai suoi vecchi amici. Si è però potuto avvicinare solamente a Sarada e Sumire, le uniche a non essere afflitte dal potere dell'Onnipotenza di Eida. Il tentativo d'infiltrazione di Boruto si è però rivelato di breve durata – solamente il tempo di rivelare a Sarada le condizioni di suo padre -, poiché il Karma di Kawaki ha avvertito la vicinanza con il 'fratello'.

A mettersi all'inseguimento di Boruto è stato Mitsuki, proprio quando Shikamaru Nara – colui il quale i vertici di Konoha hanno deciso di nominare Ottavo Hokage – sembrava pronto a mettere in discussione le sue memorie. Il primo contatto tra Boruto e Mitsuki è stato tutt'altro amichevole, nonostante i tentativi di Sarada. Lo scontro è inevitabile e anche se l'Uzumaki ha tentato la fuga, la Sage Mode del figlio di Orochimaru non lascia altre possibilità che lo scontro diretto.

Con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 7 assisteremo allo scontro tra Boruto e Mitsuki, entrambi al massimo delle loro forze. Ciò, viene confermato dall'anteprima di Boruto: Two Blue Vortex 7. "Boruto si riunisce con i suoi vecchi compagni, e poi...". Queste parole si riferiscono alla riunione con Sarada e Sumire, e al successivo attacco di Mitsuki o a qualcosa che non abbiamo ancora visto? Se così fosse, Kawaki o Code potrebbero aggregarsi alla battaglia di Boruto.