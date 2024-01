Boruto: Two Blue Vortex 7, uscita e teorie: l'ex Team 7 entra in conflitto

Il time-skip di Boruto: Two Blue Vortex ha sorpreso i lettori con una rapida escalation. Abbiamo visto Code attaccare Konoha, la crescita del prodigio Boruto, la nascita degli Shinju e scoperto il destino di Sasuke Uchiha. È però già tempo per un altro scontro, questa volta quasi fraterno.

Alla fine del capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex il protagonista principale dell'opera, figlio di Naruto Uzumaki, era tornato a Konoha per ricongiungersi con Sarada e Sumire, le uniche due a non essere affette dall'Onnipotenza di Eida. Il loro incontro è durato pochissimo, poiché sebbene Boruto avesse celato il suo chakra alla squadra di sorveglianza di Konoha, mediante il Karma Kawaki è riuscito immediatamente a percepire la presenza del 'fratello'. In Boruto: Two Blue Vortex 6 non è però lui a mettersi all'inseguimento dell'Uzumaki.

Proprio quando il papabile Ottavo Hokage sembrava disposto al dialogo, seppur in segreto e all'ombra dei vertici della Foglia e del Paese del Fuoco, Mitsuki ha aggredito Boruto senza voler sentire alcuna ragione. Boruto sembrava essere riuscito a fuggire via, ma questo scontro sembra inevitabile.

In Boruto: Two Blue Vortex capitolo 7 assisteremo allo scontro tra Boruto e Mitsuki. I due non si risparmieranno, come già dimostrato durante la prima faida. Mitsuki sfrutterà la Modalità Eremitica per attaccare incessantemente, ma Boruto questa volta non si farà scrupoli dell'ex amico del Team 7. Anch'esso attaccherà con tutte le armi a sua disposizione. Che Boruto decida di ricorrere al Rasengan Uzuhiko per atterrare Mitsuki? Qualora lo scontro dovesse terminare, Boruto potrebbe riprendere la conversazione con Shikamaru. Boruto: Two Blue Vortex 7 uscirà il 20 febbraio su MangaPlus.