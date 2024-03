Boruto: Two Blue Vortex 8, in caduta libera: Kawaki è destinato a crollare?

Anche se i fan sono in attesa di scoprire quando l'anime di Boruto tornerà sugli schermi, il manga continua la sua personale ascesa e, dopo la pubblicazione del capitolo 8, il destino di Kawaki appare incerto. Attenzione, seguiranno spoiler sugli eventi recenti di Boruto: Two Blue Vortex.

Negli ultimi capitoli, Boruto Uzumaki sta facendo di tutto per restituire dignità al proprio nome, dopo il rilascio della tecnica di Eida e, per fortuna, è riuscito a riportare dalla propria parte sia Sarada che Mitsuki, con il sostegno del Sostituto Hokage, Shikamaru Nara.

Anche se le cose stanno lentamente tornando al proprio posto per Boruto, la minaccia dei cloni dell'Albero Divino ha portato sul campo di battaglia nuovi nemici, più forti di Code e Kawaki, pronti a mettere in serio pericolo il mondo dei ninja.

Le repliche sono nate con un obiettivo: eliminare un personaggio legato alla vita del ninja clonato.

Matsuri sta dando la caccia a Konohamaru, Bug ad Eida, Hidari a Sarada, Jura a Naruto. Questi ultimi due, in particolare, sono riusciti facilmente ad entrare a Konoha e, per proteggere i ninja presenti, Kawaki e Delta li hanno affrontati.

Purtroppo però, Hidari, oltre al Rinnegan in entrambi gli occhi, possiede le abilità di Sasuke, essendone una copia e, nel capitolo 8, gli è bastato un solo colpo per mettere completamente fuori gioco Kawaki.

Il nuovo capitolo si chiude poi con un finale scioccante in cui Jura incontra Himawari, la sorella di Boruto e la confonde stranamente con il Settimo Hokage, cosa che lascerà enormi dubbi e domande fino all'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 9.

