Boruto: Two Blue Vortex 8, un chakra immenso si nasconde in Himawari Uzumaki?

Nel capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations Naruto Uzumaki ha salutato il suo più caro amico, l'unico presente nella sua vita fin dal giorno della nascita e al suo fianco anche quando tutta Konoha lo evitava. Kurama è scomparso, ma siamo davvero sicuri che sia così? La Volpe a Nove Code potrebbe tornare in Boruto: Two Blue Vortex.

Il chakra dei Cercoteri non è mai stato un tema sensibile in Boruto. La serie sequel di Naruto Shippuden, piuttosto, ha concentrato la sua attenzione sugli Otsutsuki, risorsa molto più efficiente per la creazione di un nuovo Albero Divino. Eppure, da questo momento in poi la medaglia potrebbe rovesciarsi.

Nel capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex Konoha viene attaccata dagli Shinju Jura e Hidari. I due alberi divini coscienti sono alla ricerca di Naruto Uzumaki, che Jura intende divorare per ancora non si sa di preciso quale motivo. Il Settimo Hokage è relegato nel Daikokuten, la dimensione alternativa aperta dal Karma di Kawaki, eppure Jura avverte tracce del chakra di un Cercoterio provenire da un individuo specifico. Si tratta di Himawari Uzumaki.

In Boruto: Naruto Next Generations 77 Daemon avvertiva un potere nascosto in Himawari. Ebbene, finalmente sappiamo di cosa si tratta. Nella più piccola di casa Uzumaki si nasconde il chakra della Volpe, ma la ragazzina ne è consapevole?

In questi primi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex abbiamo visto Himawari, colpita dagli effetti dell'Onnipotenza di Eida, allenarsi sotto la guida del Team 10 di nuova generazione. La squadra Ino-Shika-Cho si sta occupando della figlia di Naruto, che in qualche modo ha intuito che Boruto non è in realtà una persona malvagia.

La Volpe a Nove Code è scomparsa solamente da poco a causa degli effetti della Baryon Mode e il suo chakra potrebbe ancora non essersi rigenerato del tutto. Dunque, Himawari potrebbe ancora non essere cosciente della presenza di Kurama in lei. Potrebbe anche non essere così. E se fossimo noi lettori a non aver ancora visto Himawari sfruttare il chakra immenso e potente di Kurama? Risposte più chiare arriveranno con l'uscita del prossimo capitolo dell'opera, ma ormai è chiaro che Himawari è un personaggio rilevante per il corso della storia.

Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti oggi su